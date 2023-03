salute. L’ospedale Saint-Philibert de Lomme si sta muovendo contro l’obesità

Piccole notizie Vedi le mie notizie

L’ospedale St Philibert di Lomé (Nord) si sta muovendo per sensibilizzare sui pericoli dell’obesità. (© Illustrazione/Pixabay)

Informare ed evidenziare difficoltà quotidiane Da uno Una persona obesaQuesta è una volontà particolareOspedale San Filiberto di Lométutti vicino a Lilla (nord). Giovedì 23 marzo 2023 la Fondazione valuterà a propria animazione Nella sala della fondazione dalle 13:00 alle 16:00.

nella pelle di una persona in sovrappeso

Così l’ospedale riunisce dietisti, psicologi e insegnanti di attività fisica adattata, attorno a un programma di eventi e sfide “con l’obiettivo di rimuovere lo stigma dell’obesità e sensibilizzare quante più persone possibile – pazienti e caregiver”.

In questa occasione, l’ospedale presenterà in particolare “La Roue Tourne”, un filatoio digitale su diversi argomenti di obesità che porta ciascuno di loro a un quiz su questo argomento. Anche workshop di discussione e simulazioni fisiche daranno energia alla giornata.

Verrà finalmente creato un laboratorio “Live My Life”. In programma: Completamento di un semplice corso di attività fisica, indossando un gilet da 10-20 kg per comprendere le difficoltà quotidiane affrontate da una persona obesa.

