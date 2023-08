Campionati del mondo di atletica leggera: il fenomeno Kibigon, lo spettacolo dell’ira e le lacrime di Bekali

testardo, keniano Fede Kipigon Ha vinto per la terza volta la medaglia d’oro nei 1500 metri ai Mondiali di Budapest, dove martedì sera l’italiano Gianmarco Tammperi ha presentato lo spettacolo.

Il miglior corridore al mondo in questo momento, Kipyegon è al settimo cielo nel 2023 e continua a compilare l’impressionante elenco.

“Oggi stavo dietro alla storia e ha funzionato”, ha apprezzato il fatto di essere l’unica velocista donna ad aver vinto tre titoli mondiali su questa distanza.

Dopo l’oro ai Mondiali del 2017 e 2022, l’argento nel 2015 e 2019, e due titoli olimpici nel 2016 e nel 2021, la keniana ha arricchito ulteriormente il suo campionario. È chiaro che dopo aver ottenuto quest’anno i record del mondo dei 1500 metri (3:49.11 metri a Firenze il 2 giugno), dei 5000 metri (14:05.20 a Parigi il 9 giugno) e del miglio (circa 1616 metri, 4:07.64 a Monaco nel 2 giugno)-21 luglio).

Senza apparire forzata, ha impostato un ritmo costante per poi accelerare gradualmente, e nessuno è riuscito a raggiungerla all’ultimo giro, per tagliare il traguardo in 3 minuti, 54 secondi e 87, molto davanti alla sua seconda classificata etiope. Deribe Weltigi, che lo ha confermato. A ventuno anni il suo talento notevole con il suo primo podio internazionale.

Kipygon, di Shepara nel Kenya centrale, ha messo in pausa la sua carriera per dare alla luce sua figlia Aline nel giugno 2018 e poi tornare in vetta.

“So cosa passano le donne dopo il congedo di maternità. Pensano che sia la fine della loro vita. Voglio dimostrare che si sbaglianoLo ha detto all’AFP a giugno nel suo campo di allenamento a Kaptagat, dove corre con la leggenda della maratona Eliud Kipchoge.