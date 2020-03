De Luca chiede al Prefetto di Napoli impegno straordinario forze ordine

De Luca: “Abbiamo chiesto l’osservanza piena dell’ordinanza”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto al Prefetto di Napoli un impegno straordinario da parte delle forze dell’ordine per garantire che l’ordinanza emessa per bloccare il contagio sia rispettata da tutti i cittadini.

“Abbiamo chiesto – ha dichiarato De Luca – l’osservanza piena dell’ordinanza. E inoltre, per ragioni di coordinamento organizzativo, è importante sapere quante unità delle forze dell’ordine quotidianamente vengono impegnate e su quali territori, per vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Vanno impediti assembramenti che ancora si registrano in tante realtà urbane , e che finiscono per vanificare le misure di rigore prese per non alimentare il contagio. E’ assolutamente necessaria un’azione repressiva nei confronti di comportamenti irresponsabili”.

Il Presidente De Luca ha avuto in mattinata anche un colloquio con il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno Matteo Piantedosi.