5 brevetti pazzeschi di proprietà di Apple

Come sapete, ogni anno Apple deposita centinaia di nuovi brevetti presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Mentre alcuni di essi danno vita a veri e propri nuovi gadget, altri sono più interessanti o possono lasciare confusi.

L’iPhone che diventa MacBook

Questo è forse uno dei brevetti più famosi di Apple, pendente dal 2017. Per 6 anni Apple ha lavorato duramente su un “modello” di MacBook è completamente privo di RAMmemoria o processore. E infatti la fonte di tutti questi componenti necessari per il corretto funzionamento del computer non sarà altro che… l’iPhone.

In effetti, lo smartphone preso di mira andrà nello slot vuoto dove attualmente si trova il trackpad e si collegherà al computer per fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare.

L’idea sarebbe in qualche modo simile a quella che Samsung offre con DeX, dato che Apple vorrebbe utilizzare il MacBook come display per l’iPhone.

Il cinturino dell’Apple Watch si stringe automaticamente

Ricordate le scarpe da ginnastica Nike autoallaccianti di Ritorno al futuro 2? Sembra che abbiano dato ad Apple idee per un modello completamente nuovo di braccialetto per l’Apple Watch. Il brevetto risale al 2017 lo è anche lui.

Concretamente, l’orologio farà affidamento su tutti i tipi di dati biometrici raccolti grazie ai suoi sensori. Quando l’utente lo desidera, può regolare automaticamente il cinturino attorno al polso premendo il quadrante. Lo scopo sarà quindi quello di regolare al millimetro la chiusura del bracciale in modo da garantire un comfort ottimale all’utilizzatore.

In molte forme di realizzazione, un tenditore collegato ad un dispositivo elettronico portatile può controllare uno o più motori che sono accoppiati meccanicamente all’alloggiamento o ad una barra collegata al dispositivo elettronico portatile.Apple lo descrive nel suo brevetto.

Impedire all’utente di filmare durante la cerimonia

Chissà, non ti ritroverai mai nella situazione imbarazzante di non vedere nulla di un concerto a causa di tutti gli smartphone che i fan sventolano per filmare l’azione? Una situazione molto spiacevole, soprattutto se si considera il prezzo, a volte pesante, che alcuni sono disposti a pagare per ritrovarsi faccia a faccia con il proprio idolo.

Ve lo avevamo già detto nel 2016, ma Apple lavorerà molto su un’innovazione basata sulla radiazione infrarossa emessa da un trasmettitore montato sopra il palco. Questo invierà un segnale all’iPhone per impedire che la fotocamera si accenda e filmi così due ore della festa.

Tastiera per computer tutto in uno

Nel corso degli anni, i produttori di computer desktop hanno apportato innovazioni impressionanti per ridurre lo spazio che occupano nei nostri interni. Da un tower ora non più grande di un modem Wi-Fi al display all-in-one di iMac, i computer desktop sono diventati molto più discreti.

Nel 2020, Apple ha voluto spingere il cursore ancora più in là, in un modo piuttosto stranoBrevetto universale per tastiera. Tutto sarà integrato al suo interno, dalla scheda madre allo storage e alla RAM. “Portare in giro un computer desktop può essere scomodo, scomodo e difficile, soprattutto se lo si fa frequentemente”Apple nota nel suo brevetto.

L’interesse può essere discusso, perché se vuoi portare il tuo computer in giro, sceglierai un MacBook più veloce di un iMac. Inoltre, con questo brevetto, l’acquisto del monitor è ora obbligatorio.

Grattugia per iPhone

Questo potrebbe essere uno dei brevetti più strani mai depositati da Apple. Il design della “grattugia” funziona particolarmente bene sul Mac Pro e nel 2022 Apple sembra aver voluto trasferirlo su un altro prodotto importante della sua gamma: l’iPhone.

“Come?”, ci chiederete. Per quanto riguarda i bordi dell’iPhone, Apple prenderebbe in considerazione la sostituzione dell’alluminio con un’interfaccia forata. Questa nuova interfaccia 3D “potrebbe coinvolgere il corpo che definisce un primo modello di prime cavità che si estendono nel corpo dalla prima superficie, e il corpo che definisce un secondo modello di seconde cavità che si estendono nel corpo dalla seconda superficie,” spiega Apple, in modo confuso. , nel suo brevetto.

Secondo Apple, un design del genere andrebbe bene per l’iPhone. In che senso non lo sappiamo. Apple dovrà essere molto convincente se intende lanciare sul mercato uno smartphone del genere nei prossimi anni.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consiglio.