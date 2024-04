Queste foto confermeranno un importante cambiamento di design

Dei tre telefoni Pixel 9 attesi quest'anno, sembra che Pixel 9 Pro apparirà oggi. Posizionato accanto all'iPhone 14 Pro Max, si fa notare!

Le immagini di Pixel 9 Pro sono state appena pubblicate da rosetkd. I media russi spiegano di averlo ottenuto da una fonte anonima.

Ultime notizie, OnLeaks ci ha detto che quest'anno ci saranno tre telefoni Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. La novità Pixel 9 Pro sarà più piccola dei Pixel Pro degli ultimi anni. Riduzione delle dimensioni, ben visibile nelle foto pubblicate da Rozetked.

In due immagini, il Pixel 9 Pro appare accanto all'iPhone 14 Pro Max. Come promemoria, questo modello Apple misura 6,7 ​​pollici in diagonale. Il potenziale Pixel 9 Pro – ampiamente riconoscibile dal suo modulo fotografico ridisegnato – sembra molto piccolo accanto ad esso, molto diverso dal Pixel 8 Pro.

Circa tre Pixel 9 nel 2024?

Ricordiamo che, secondo OnLeaks, Google lancerà il suo prossimo smartphone di fascia alta in tre versioni:

Il telefono Pixel 9, che succederà al telefono Pixel 8, ha uno schermo da 6,03 pollici e due fotocamere posteriori;

Il nuovo telefono Pixel 9 Pro con schermo da 6,1 pollici e tripla fotocamera posteriore;

Il successore del Pixel 8 Pro è il Pixel 9 Pro XL con uno schermo da 6,7 ​​pollici e una tripla fotocamera posteriore.

Con uno schermo da 6,1 pollici, il Pixel 9 Pro competerà direttamente con l'iPhone 16 Pro se manterrà le dimensioni dello schermo nella sua gamma. A priori, dovrebbe differire dalla versione XL solo per le dimensioni e per la capienza della batteria, infatti. Avrà il nuovo satellite Tensor G4 compatibile con il modem Exynos 5400. In termini di RAM dovremo fare affidamento su 16 GB, un buon aumento di 4 GB rispetto alle generazioni precedenti. Dal Pixel 6 Pro, abbiamo avuto solo un massimo di 12 GB.

L'introduzione e il lancio del Pixel 9 Pro è previsto per l'autunno, insieme ad Android 15, le cui funzioni AI speriamo di scoprire durante il Google I/O di maggio.