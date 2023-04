Calcio – Dei topi morti sono stati gettati sugli spalti durante una partita in Belgio tra Standard de Liege e Charleroi

Decine di topi dipinti di rosso (i colori del club locale) sono stati inviati in direzione dei fan di “Al Roush” dai fan di Al Zubra, un gruppo di fan a cui si è fatto riferimento per la prima volta sui social media, informazioni confermate da varie fonti. In contatto con Agence France-Presse, il club di Liegi non ha commentato questi eventi e non ha detto se intende portare il caso davanti alle autorità della lega professionistica, come riportato dai media belgi.

“Speriamo che la lega agisca, che il nostro club presenti un reclamo e che le leghe animali vengano coinvolte.‘, ha sottolineato ai suoi sostenitori su Facebook mentre i fan di Carolus avevano anche dispiegato un cartello che indicava ‘crackle control’ all’indirizzo del pubblico locale.

“Gli spettatori incappucciati e vestiti per controllare i parassiti hanno lanciato questi topi nella direzione del T2, una pista occupata da famiglie e persone con mobilità ridotta.“Disgustoso”, ha detto un sostenitore record su RTL-Tvi.

“Per sfuggire alle perquisizioni, i topi dovevano essere nascosti da qualche parte. Ho la mia piccola ideaHo divertito questo oggetto di scena mentre sottolinea che i furetti sono stati messi nelle mutande dei delinquenti.

Domenica, i media belgi hanno denunciato i “tifosi intollerabili”, secondo il quotidiano La Dernier Heure. Il derby tra i due club Walloon Pro è spesso teatro di incidenti, a volte violenti. È la prima volta che si verifica un episodio del genere. La partita è stata vinta (3-1) dallo Standard.

Questi incidenti hanno provocato la reazione dell’Associazione belga per la difesa degli animali Gaia, che ha criticato questo “deplorevole modo di mostrare la propria ostilità al club rivale” nella speranza che “i colpevoli vengano rapidamente identificati e puniti”.

