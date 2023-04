Diverse auto fanno il pieno su un Super 98 e rimangono bloccate, la pompa dice che non c’è problema

Molti di loro hanno vissuto la stessa avventura fallita venerdì alla fine della giornata. Mentre andavano a fare il pieno di benzina Super 98, gli automobilisti sono rimasti bloccati alla stazione Gabriëlsdela Gentsesteenweg di Harelbeek, nel nord del Paese.



“L’auto ha iniziato a tremare e a scoppiettare in modo insolito fino a quando il motore non si è spento. Non riuscivo ad avviarmi e alcune luci hanno iniziato a spegnersi sul cruscotto. Non sapevo cosa fare, non avevo mai provato niente del genere prima d’ora ”, ha spiegato Zion a NB.