Bus Italia: riattivate le corse domenicali e festive a Cava

L’assessore ai trasporti, Antonella Garofalo: “Abbiamo tempestivamente provveduto a saldare le inadempienze accumulate a inizio anno”.

Il Comune salda le inadempienze: tornano le corse urbane di BusItalia di domenica e nei giorni festivi. La conferma è arrivata poco fa dal sindaco Servalli. «Da domenica prossima – ha fatto sapere il primo cittadino dalla sua pagina facebook – saranno attive le corse festive di tutte le linee urbane di Bus Italia. Restano tutte confermate le corse urbane dei giorni feriali».

La questione aveva suscitato non poche polemiche nelle scorse settimane considerato che, con l’avvio della Fase 2, l’azienda che si occupa di trasporto pubblico locale non aveva provveduto a ripristinare le corse tra il centro e le periferie (sospese durante il periodo di quarantena). Era poi emerso che il Comune non aveva provveduto a saldare una serie di arretrati e per questo dai vertici di Bus Italia non era ancora stato riattivato il servizio.

«Abbiamo provveduto a saldare tempestivamente le inadempienze – ha confermato l’assessore ai trasporti, Antonella Garofalo –. L’arretrato faceva riferimento alle sole mensilità di gennaio e febbraio, poi il servizio era stato sospeso per il lockdown. Coperto il costo, Bus Italia ha provveduto tempestivamente a farci sapere che già da questa domenica le corse torneranno operative su tutto il territorio».