Ecco i 10 smartphone più popolari nel 2022

Ogni anno, Counterpoint svela i 10 smartphone più venduti al mondo e questa volta Apple ha battuto un nuovo record. Scopri i 10 dispositivi più popolari nel 2022.

Se nel 2022 le vendite di smartphone sono crollate a un triste record, è stata Apple a riuscire a tirarsi fuori dai giochi grazie all’iPhone 14. Il produttore americano Le sue vendite hanno visto un calo per la prima volta in molti annima è riuscito a vendere più smartphone di Samsung.

Il predominio di Apple è stato chiaramente dimostrato dalla nuova classifica di Counterpoint dei 10 smartphone più venduti del 2022. Tra questi, Ci sono non meno di 8 diversi iPhone, che è un numero recorde solo due smartphone Samsung. La piattaforma è inoltre composta esclusivamente da dispositivi Apple.

Apple domina la classifica degli smartphone più venduti

Nel 2021 sono stati 7 gli iPhone, due Xiaomi e Samsung nella top 10 degli smartphone più venduti. Quest’anno, con 8 iPhone in classifica, il dominio di Apple non ha eguali. iPhone 13 domina le vendite con una quota di mercato del 5%.davanti a iPhone 13 Pro Max con una quota di mercato del 2,6%.

iPhone 14 Pro Max è al terzo posto sulla piattaforma. È la prima volta che questa tipologia si comporta meglio del modello classico, sceso al settimo posto. Durante la visualizzazione di iPhone 14, I fan di Apple sono rimasti molto delusi dal numero limitato di modifiche su iPhone 14 Rispetto al precedente iPhone 13, e quindi per lo più si preferisce ricorrere alle versioni Pro, quest’anno più interessanti.

Questi sono i due smartphone Samsung che sono riusciti a raggiungere le classifiche globali Non è altro che il Galaxy A13 e il Galaxy A03, due smartphone convenienti. Da notare anche l’assenza del nuovo iPhone 14 Plus. Da diversi mesi ormai segnaliamo che questo modello è diventato il meno conosciuto nel catalogo Apple, Ciò è dovuto in particolare ai significativi miglioramenti apportati rispetto a Pro e Pro Maxsolo poche centinaia di euro in più.

fonte : l’intervista