Bruxelles è ancora alla ricerca di un luogo dove allestire la sua autostazione internazionale: ecco le opzioni sul tavolo

Al momento non esiste un nuovo terminal appositamente progettato per gli autobus internazionali nella regione di Bruxelles. Tale tema, di cui si è discusso fin dall’inizio della legislatura, è infatti ben lungi dall’essere concreto. Attualmente, gli autobus Flixbus ed Eurolines si fermano vicino alla Gare du Nord e alla Gare du Midi. Una situazione temporanea, e le autorità regionali hanno manifestato la volontà di centralizzare questi autobus in un luogo adatto.

Stazione internazionale degli autobus di Bruxelles: una soluzione temporanea su Avenue Albert II Per giugno, l’ubicazione definitiva è attesa da tempo

Ma c’era ancora fumo bianco all’orizzonte. Molti scenari sono ancora sul tavolo, conferma il guardaroba di Elke Van den Brandt (Groen). “Pensiamo. Non è facile, perché a Bruxelles gli spazi scarseggiano”. I luoghi ideali, per le autorità, sarebbero le aree intorno a Bruxelles Midi o Bruxelles nord, per una connettività ottimale con i mezzi pubblici. Ma altri scenari, indubbiamente più realistici, sono allo studio di Erasmo e Seria ad Anderlecht.

Tuttavia, l’Erasmus Track non beneficia del sostegno comunale o ospedaliero, ha affermato il ministro Groen in un’intervista a Bruzz. Anche Hermann-Debro sarà preso in considerazione. Heysel è solo una soluzione temporanea in caso di trasferimento forzato dal Nord.

Il governo dice che il governo spera di determinare la sede per quest’anno.

Quasi tre mesi dopo la morte di Sultan, furono installate colonne sul Boulevard Albert II, vicino alla Gare du Nord.