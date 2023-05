Auto: Ecco perché è importante spegnere il motore durante il rifornimento

di Jessica Dies

quando andiamo carburante Nella sua macchina ci sono alcune precauzioni da prendere. Tagliare il motore della tua auto è uno di questi. Ma è davvero pericoloso lasciarlo acceso? spiegazioni.

Spegni il motore dell’auto quando vai a fare il pieno alla stazione di servizio? Questa è una delle regole da seguire ai distributori di benzina, come non usare il cellulare durante il rifornimento o non fumare vicino ai distributori. Ma cosa succederebbe se lasciassi il motore acceso durante il rifornimento?

Ecco perché non fai rifornimento con il motore acceso

Fare rifornimento con il motore acceso Pericolo d’incendio! In effetti, il pericolo di incendio causato da un motore in funzione è minimo, ma comunque presente. È infatti del tutto possibile che la produzione di scintille in un ambiente con vapori combustibili provochi un incendio.

Sono i vapori che stanno effettivamente bruciando, non il carburante. Quando i vapori di gas entrano in contatto con l’elettricità statica, possono prendere fuoco e provocare un’esplosione. Certo, i rischi di esplosione sono molto bassi nelle auto moderne, ma questa non fa eccezione per le auto d’epoca…

Pertanto, è molto importante lasciare raffreddare il motore spegnendolo. In effetti, lasciare il motore continuamente acceso ne causerà un surriscaldamento costante, che può provocare un incendio se si verifica un piccolo guasto. Dovrai anche scollegare tutti i dispositivi che si stanno caricando all’interno della tua auto, come il tuo telefono, mentre fai rifornimento.