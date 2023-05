Perché il vecchio floppy disk non ha (ancora) detto la sua ultima parola

Inventato alla fine degli anni ’60 dal gigante dei computer IBM e disponibile per la vendita dal 1971, il floppy disk chiaramente non è più all’avanguardia della tecnologia.

Dopo essere stato ampiamente utilizzato negli anni ’80 e ’90 per distribuire software, trasferire dati e creare backup, quest’ultimo è diventato obsoleto ed è stato sostituito da CD, chiavette USB e altri hard disk esterni, che nel tempo sono tornati utili.

Anche se, Per pochi usi ben precisi, il floppy disk resiste e continua ad essere utilizzato. Per esempio, Secondo un articolo di una rivista Cablatodisco floppy ancora Utilizzato per aggiornare due obsoleti 747-200 (meno di 20 in servizio in tutto il mondo) per una compagnia aerea cargo con sede a Tbilisi, in Georgia.

Inoltre, alcune aziende sono dotate di macchine costose con una lunga durata, come iStampanti per circuiti stampati, oscilloscopi ed elettrocardiografi Continuare a conservare i floppy disk per far funzionare questa apparecchiatura progettata in un momento di intenso utilizzo di questa tecnologia.