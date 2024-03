Brutta sorpresa per questa insegnante, pagata part-time dopo essere stata sostituita a tempo pieno: ecco perché non si tratta di un errore

Prendiamo un caso concreto: questo insegnante ha recentemente sostituito per due giorni, lunedì e martedì. La sorella che si è unita alla sua classe lavora part-time, solo questi due giorni alla settimana. La brutta sorpresa per la supplente: anche lei è stata pagata solo a metà tempo, nonostante abbia insegnato per due giorni interi…

Spiegazione: I sostituti vengono pagati in base al carico di lavoro orario del titolare del servizio assente, indipendentemente dal volume del servizio fornito. Per un insegnante, ad esempio, il tempo pieno equivale a 24 ore settimanali in classe. Se viene assunto per 6 ore giornaliere, il suo sostituto verrà retribuito anche un quarto d'ora.

A seconda dell'orario dell'insegnante assente, potrebbe esserci una sorpresa molto spiacevole al momento del pagamento del sostituto. In questa scuola, ad esempio, due insegnanti condividono un'aula part-time, ogni due settimane. Pertanto, chi prende il suo posto per una settimana riceve la retribuzione a metà orario, anche se è in classe dal lunedì al venerdì. Potrebbe anche sapere…

Appena 3 euro l'ora lordi

Forse ricorderete la rabbia di Nathan già espressa in queste pagine. Ovviamente non lo sapeva. Ha fatto tante sostituzioni. Quando arrivò il momento di ricevere lo stipendio, cadde dall'alto. L'insegnante infatti si è accorto che, per alcuni servizi, guadagnava a malapena 3 euro l'ora!

Questo supplente è arrabbiato: “Mi pagavano 3 euro l’ora!”

Martedì la deputata Stephanie Curtis ha interrogato la ministra dell'Istruzione Caroline Desire (PS) su questo argomento in una commissione parlamentare. “Per poter aprire un conto di servizio, oltre ad adeguare profondamente la situazione finanziaria, l'amministrazione deve conoscere i servizi effettivamente prestati dai docenti all'interno di ciascuna istituzione educativa. Ma fino ad ora questi servizi non sono conosciuti dall'amministrazione, e non esiste alcuna applicazione che permetta questa comunicazione tra strutture e amministrazione.E ho sottolineato.

Gli insegnanti sono pagati troppo? Dieci cose da sapere sui loro stipendi.

“Le condizioni per il calcolo del trattamento dei servizi prestati a titolo temporaneo sono determinate dal Regio Decreto del 1982 Sulla situazione finanziaria dei docentiLo ha spiegato il ministro. “Finora non ho ricevuto alcuna domanda dal campo”. La situazione però gli è ben nota.

Le cose potrebbero cambiare nell'ambito del Progetto Cepage. “Si tratta di una nuova piattaforma per la gestione delle carriere amministrative e finanziarie dei docentiDefinisce Caroline Desir. Uno studio preliminare per la sua attuazione è appena stato completato”. Obiettivi: Semplificare e armonizzare i processi.

L'inizio della buona notizia: la possibilità e la possibilità di correggere il problema menzionato saranno attentamente studiate.

Ma la brutta notizia: l'attuazione tutta aspetta lui “Entro quattro o cinque anni al massimo.”.