Come MediaMarkt ti vende i prodotti di cui non hai bisogno

Noi di MediaMarkt abbiamo trovato un modo per forzare in qualche modo i clienti offrendo prodotti e servizi di cui non hanno necessariamente bisogno. Luke ha pagato il prezzo andando su MediaMarkt lo scorso fine settimana. “Mio figlio aveva bisogno di un laptop. Ho dato un’occhiata alle offerte di vari marchi importanti prima di trovare una promozione interessante su MediaMarkt. Un PC a 429€ invece di 579€. Poiché non l’ho visto sugli scaffali, ho contattato il venditore. Molto amichevole, si è offerto di configurare il computer e installare l’antivirus. Ho trovato il prezzo alto perché configurare un computer non è complicato e il software antivirus che offrono era più costoso di quello che puoi trovare online.”

"Stop Arnaques", un sito web lanciato per identificare e combattere meglio le truffe Quindi ci siamo diretti alla cassa dove Luca ha notato che la cassiera gli chiedeva 458€ e non 429€.Le ho chiesto se c'era un errore ma lei mi ha detto che il mio PC era già configurato e che dovevo pagare 29 euro per questo servizio. Se non vuoi configurarlo, dovresti prenderne un altro dallo scaffale. Impossibile, tutti i PC sono già configurati. Dietro di me anche un altro cliente ha dovuto pagare uno schermo protettivo per il suo smartphone perché erano tutti equipaggiati così. Nella sezione TV ho notato che la maggior parte dei modelli riporta anche un adesivo che indica che sono calibrati. Costo compreso: 99 euro. Anche se mi rendo conto che molti clienti stanno adottando questi prodotti e servizi e che MediaMarkt sta prendendo l'iniziativa per poterli servire più rapidamente, è un peccato che in molti casi semplicemente non ci sia scelta.