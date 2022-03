Nick Kyrgios parle de sa santé mentale et de son niveau actuel.

Il numero 102 mondiali Nick Kyrgios è dans un grand équilibre mental, il vit une vie heureuse et cela se traduit dans son tennis. Dimanche, Kyrgios a battu Fabio Fognini 6-2 6-4 per partecipare alle finali di Miami.

“Je voulais juste rester dans le coup et je savais que si j’arrivais avec de l’énergie et que je lui sautais dessus dès le début, j’allais pouvoir m’en sortir”, un déclaré Kyrniss Major

“La façon dont j’ai joué ces deux derniers matchs, je ne peux pas en demander plus. La façon dont je sers. J’ai l’impression que je ne prends rien pour acquis. L’Open de Miami, le fait de ” bien jouer, d’être en bonne santé, je vais en profiter”

Kyrgios et la santità mentale

Il ya quelques années, Kyrgios a traversé une phase ombre: il était déprimé, il a commencé à abuser des drogues et de l’alcool, et il avait égallement des pensées suicidaires.

Kyrgios a encouragé toute personne qui se debat avec quelque ha scelto à saggier de s’ouvrir et à demander de l’aide.

Kyrgios insistette sur le fait qu’admettre que l’on a besoin d’aide est un geste fort, et non un geste faible comme Certains le pensent.

“Les gens qui m’entourent, je les ai en quelque sorte repoussés, et ce sont les personnes dont j’avais le plus besoin”, un déclaré Kyrgios. “Ma famille – je me suis éloigné de ma famille pendant un Certain temps, j’ai un groupe de personnes très soudées autour de moi et je n’ai plus peur de m’ouvrir.

Je pense que c’est la plus grande choice.” ” Je pense que les hommes de mon âge ont vraiment du mal à faire leur coming out, c’est un signe de faiblesse ou quelque Choose comme ça, je ne pense pas du tout que ce soit le cas, je pense que c’est un signe de force d’une certe e manière d’être vulnerable et d’aborder ses problèmes de front.

C’est bien d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur, et je pense que la meilleure ha scelto que j’ai faite, c’est d’admettre que j’avais des hardés, et maintenant je joue du bon tennis, je suis heureux, et c’est tout”