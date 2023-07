“Penso di essere vivo”, Camille Santoro (famiglie numerose) combatte per scalare il pendio

Camille Santoro ha parlato di nuovo su Instagram martedì 18 luglio 2023 in merito alla morte di suo padre. La madre di sei figli ha attraversato un periodo molto difficile e ha avuto molti problemi a riprendersi.

Instagram Camille Santoro

Ha preso le distanze dai social network Per rilassarsi con la famiglia E supera questa terribile prova di lutto nel miglior modo possibile. Martedì 18 luglio 2023 Camillo Santoro Ha preso le redini del suo account Instagram per dare qualche notizia ai suoi iscritti. “Onestamente, penso che vivrò, progredendo giorno dopo giorno. Ma ho fiducia, so che andrà tutto bene”, Raccontare attraverso una storia. Infatti il ​​giorno prima, lunedì 17 luglio, aveva chiarito di volere Concentrati completamente sul tuo marchio di abbigliamento Corre avanti.

“Non tralasciare niente”

“Penso che devi solo alzare la testa e andare. Questo è quello che gli sarebbe piaciuto. Questo è ciò per cui sto cercando di lottare”, ha detto. Poi ha spiegato alla sua comunità. “Non ci arrendiamo, andiamo e diamo tutto e… con una motivazione mai vista prima. Abbiamo molti obiettivi” dice, riferendosi al suo marchio di fabbrica. Lo ha anche ripubblicato Per diverse creazioni sul suo account Instagram.

Le creazioni l’aiutano a superare il calvario del lutto. Lo aveva segnalato il 10 luglio Ha trascorso l’ultima settimana con suo padreE Che ha descritto come doloroso quanto bello : “Non ero più una madre, non ero più una moglie, ero la figlia di mio padre e questo è stato magico. Penso che sia stata la settimana più bella e più difficile della mia vita. Vita, conservo ricordi incredibili di quella È.”

Una vacanza tonificante con la famiglia

Camillo Santoro Detto questo, si sono presi qualche giorno di ferie con suo marito e i loro sei figli per fare un passo indietro e ricaricare le batterie come famiglia. Poi ha pubblicato bellissime foto di loro sull’isola del paradiso, Tutti vestiti di bianco. “Nel giro di tre ore abbiamo fatto le valigie e siamo partiti il ​​più possibile con i bambini, per ricaricare le batterie e soprattutto per uscire dalla routine quotidiana che è diventata così pesante negli ultimi mesi. Trovo molto difficile andare avanti senza mio padre e sento di dover imparare di nuovo tutto”. Ho scritto. Camille Santoro è comunque tornato su Instagram, per la gioia dei suoi iscritti, che gli danno un supporto imperituro.