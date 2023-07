Alicia (Sposata a prima vista) ha una relazione con Benjamin nella settima stagione? Finalmente risponde!

Dopo la rottura con Bruno, Alicia (MAPR) ha approfittato per incontrare i suoi amici grazie al programma M6. Negli ultimi giorni, la giovane donna è apparsa vicina al candidato della settima stagione Benjamin, tanto da suscitare voci. Ho deciso di rispondere.

@alicia_mapr6

Alicia si è separata dal suo ex marito, Brunoè oggetto di voci riguardanti una possibile nuova storia d’amore con Benjamin, un concorrente della settima stagione dello spettacolo Sposato a prima vistacui la giovane si unì nel sud della Francia. Ha preso la decisione di chiarire le cose sul suo account Instagram.

Alicia ha una relazione con Benjamin? lei risponde

Da quando ho rotto con BrunoAlicia ha deciso di divertirsi con i suoi amici sotto il sole del sud. Se la giovane donna viene catturata, sta meglio senza Bruno, che appare con lei La sua nuova ragazza, JenniferUn altro filtro da Sposato a prima vistala bella bionda aveva davvero bisogno di una vacanza dopo questi mesi tumultuosi.

diversi giorni fa, Alicia Presenta la sua quotidianità sui social network, e dopo essersi unito ai Jefferson dalla settima stagione in Corsica, Trovato Beniaminodalla stessa versionee altri candidati. L’ex marito ed ex amante di Maureen, Bruno, condivide momenti felici e non nasconde la sua complicità. I netizen, incuriositi dall’evoluzione della vita sentimentale dell’ex di Bruno, hanno diffuso la voce di un idillio iniziato tra i due scapoli. Alicia ha deciso di rispondere alle voci. Nella sua storia su Instagram, ha oscillato dopo.A quanto pare siamo una coppia. Wow, questo mostra il padre, giusto? No, non abbiamo una relazione, dovremmo smetterla. Possiamo avere amiciNon potremmo essere più chiari!

Gli ex candidati a Sposato a prima vista sono molto vicini

Alicia si è unita a diversi ex candidati del programma di appuntamenti M6 a Cap d’Agde, oltre a Benjamin. Anche la giovane donna si diverte con lei Lia dalla stagione 7 e Alain dalla stagione 5. Gli ex partecipanti di M6 creano un vero legame e appaiono insieme, tutti sorrisi, sui social network. Benjamin ha commentato il suo account.Che bella giornata in tua compagnia e grandi incontri. Questo, non lo dimenticheròNel frattempo, Alain, ex di Fabien Karat, ha espresso la sua eccitazione al suo ultimo incontro di single della stagione. Non c’è nessuna nuova coppia all’orizzonte in famiglia Sposato a prima vistaBelle amicizie!