Brock Lesnar ha rifiutato di affrontare Bray Wyatt a WrestleMania 39

È finita: Brock Lesnar affronterà Omos a WrestleMania 39, ma non è l’unica idea che la WWE ha in mente. Mostro Sul palco più grande di sempre. Fightful ci porta attraverso i diversi temi dell’ex WWE Champion in ordine cronologico.

Durante l’estate o l’autunno del 2022, Stone Cold Steve Austin è stato contattato dalla WWE per un match contro Brock Lesnar. Ha rifiutato e gli è stata fatta un’altra proposta, questa volta con Roman Reigns come avversario.

Più tardi, su Survivor Series, lo è Gunter che era considerato affrontare Brock Lesnar. Non sappiamo ancora perché questa partita sia stata infine annullata. Tuttavia, fonti interne affermano che fosse già piuttosto anziano quando sono emerse le voci. Si dice anche che l’indirizzo intercontinentale non sia stato menzionato internamente per questo testa a testa. Insomma, la WWE non si è soffermata a lungo su questa idea… Passiamo alla prossima.

Bobby Lashley È anche uno dei nomi che Brock Lesnar avrebbe potuto affrontare a WrestleMania, e alla fine sarebbe stato Lashley contro Bray Wyatt. Inoltre esso, A Wyatt è stato anche offerto di affrontare Lesnar. Questo è stato menzionato a livello interno proprio prima di Elimination Chamber, ma non sappiamo quando l’idea sia stata effettivamente proposta. salvo che Lo stesso Brock Lesnar si rifiutò di affrontare Bray Wyatt Per un motivo attualmente sconosciuto.

in arrivo adesso omos : Lo stesso Brock Lesnar ha accettato di affrontare Omus. Tornando alla voce di WrestleVotes secondo cui Vince McMahon era dietro la partita Brock Lesnar-Omos, Fightful afferma di non poterlo confermare ma di essere stato in grado di parlare con persone che conoscono Lesnar che lo dicono.Potrebbe essere vero.“

Credito immagine: WWE