Justin Bieber ha cancellato il suo intero tour mondiale per il suo compleanno

Brutte notizie per tutti i possessori del biglietto del concerto del cantante.

Oggi Justin Bieber ha 29 anni. Un giorno che normalmente dovrebbe essere sinonimo di gioia per i fan del cantante, però… Infatti Justin Bieber ha scelto questo giorno molto speciale per sapere che avrebbe cancellato il suo tour mondiale.

Il cantante, che doveva fare il suo grande ritorno in Belgio il 20-21 marzo, alla fine non visiterà il nostro paese, o qualsiasi altro paese europeo, come aveva programmato. Sui siti di vendita dei biglietti è indicato che tutti i concerti negli Stati Uniti, Irlanda, Polonia, Australia, Danimarca, Repubblica Ceca, Francia e Thailandia sono cancellati.

Il Justice WorldTour, iniziato nel febbraio 2022, è stato sospeso e rinviato a luglio a causa di un problema di salute. Non ci sono ritardi nel programma questa volta e l’unica consolazione dei fan è la possibilità di un rimborso per i loro biglietti. Al momento, né l’artista né il suo entourage hanno fornito alcuna notizia di tale cancellazione. Ricorda, Justin Bieber soffre della sindrome di Ramsay Hunt. Una malattia che provoca in particolare la paralisi facciale.