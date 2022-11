Britney Spears soffre di disturbi nervosi: “Fa paura”

Non passa quasi una settimana senza che Britney Spears agisca sui social media. Quando era ancora sotto la tutela del padre, denunciò il suo status. Da quando ne è stata rilasciata, appare spesso nuda o completamente nuda, quando non ha disattivato i suoi account prima di riattivarli quasi immediatamente. Alcuni giorni fa, in particolare, ha pubblicato un video in cui è apparsa in diversi abiti sexy, con questa didascalia: Per sentire te stesso. Ha detto che è stato trovato un modo per celebrare la sua libertà dopo essere stata imbavagliata per anni. Forse no, ci raccontiamo leggendo uno dei suoi ultimi messaggi postati su Instagram.

Infatti, accanto a un videoclip, in cui vediamo una bottiglia d’acqua in mano, sta ballando e accennando, ha scritto: “Danni ai nervi sul lato destro del mio corpo…” Incurabile da quello che si capisce perché aggiunge: “Non c’è cura all’infuori di Dio…”

Lei spiega: “A volte si verificano danni ai nervi quando il cervello non è sufficientemente ossigenato. In questo caso, il cervello si spegne letteralmente”. Aggiunge che si sveglia tre volte a settimana nel suo letto “Senza più sensazioni nelle mani.” “Mi arriva fino al collo, ma sono le tempie che fanno più male. È come un’iniezione ed è davvero spaventoso. (…) Credo fermamente che la mia fede mi abbia dato forza. Grazie a Dio ho finalmente trovato una forma di medicina che rimette l’ossigeno nel mio cervello”. Questo è un po’ confuso, ma la cosa principale alla fine del suo lungo messaggio: oggi sta meglio.