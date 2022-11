‘Non so più cosa fare’: Quando un amico di re Carlo III crea un piccolo momento di sconforto

Venerdì scorso, un amico di re Carlo è stato invitato a Buckingham Palace per un ricevimento organizzato dalla famiglia reale britannica in vista dell’apertura della COP27. L’ospite non è altro che la designer Stella McCartney, figlia della leggenda della canzone britannica Paul McCartney.

Quando ha salutato Carlo III, la stilista apparentemente ha dimenticato come avrebbe dovuto salutare la sua amica che divenne re. “Vostra Maestà, non so più cosa fare. Penso che dovrei farlo adesso.”La figlia di Paul McCartney è stata licenziata da un’improvvisazione ad arco.

Stella McCartney aveva contattato il re prima di baciarlo sulla guancia. Il gesto ha violato un protocollo reale in qualche modo rigoroso. Questo regolamento vieta qualsiasi contatto fisico con il sovrano britannico.

Fortunatamente, questo piccolo momento di disagio si è rapidamente trasformato in una raffica di risate. Vediamo anche il primo ministro Rishi Sunak godersi la violazione del designer.