I cinque lottatori che hanno perso i loro soldi

Austin Theory ha incassato la sua borsa Money in the Bank durante RAW la scorsa notte. Purtroppo il wrestler americano non è riuscito a farsi pagare e Si è poi unito ad altri quattro lottatori che non hanno vinto il campionato quando hanno ottenuto i soldi.

Il primo è stato John Cena durante il millesimo episodio di RAW nel 2012. In precedenza aveva annunciato i suoi soldi a CM Punk – allora WWE Champion – e si sono affrontati in un match durato oltre 10 minuti. Il campione ha mantenuto la cintura grazie a un intervento di Big Show:

L’anno successivo, sempre in RAW, il ruolo di Damien Sandow stava perdendo i suoi soldi, questa volta contro John Cena che è rimasto il campione del mondo dei pesi massimi post-AA:

Nel 2017, il barone Corbin ha usato senza successo la sua borsa contro l’allora campione della WWE Jinder Mahal in uno SmackDown. Ma non è diventato campione per l’intervento di John Cena (ancora presente!):

Braun Strowman ha anche perso i soldi dichiarati contro Roman Reigns per il titolo mondiale che ha avuto luogo durante Hell in a Cell 2018:

Austin Theory è l’ultimo della lista al momento con i suoi soldi in Seth Rollins per il titolo degli Stati Uniti su RAW ieri sera:

Credito immagine: WWE