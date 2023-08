Scandalo Miss Belgio: il fotografo ufficiale spinge le candidate a posare nude

Secondo le informazioni di VRTil fotografo ufficiale del concorso Miss Belgium avrebbe cercato di convincere diversi candidati a partecipare a un servizio fotografico di nudo davanti al suo obiettivo.

“Ha chiesto di fare una ripresa. Non nudo, ma quasi nudo“, spiega uno di loro. Tuttavia, la commissione di Miss Belgio a cui appartiene il fotografo vieta chiaramente ai candidati nel loro contratto di essere fotografati in lingerie, semi-nudi o nudi.

Per incoraggiarli ad accettare, prometteva questo ai candidati Le riprese saranno gratuite Se accettano la sua richiesta di stare senza reggiseno. “Ragazze partecipanti […] molto vulnerabile. Molte di queste ragazze non hanno esperienza in questo campo e vorrebbero proseguire la loro carriera. Quindi lo fanno senza pensarci.“

Nessun addebito da toccare E il fotografo avrebbe rispettato il rifiuto dei candidati, secondo tre delle modelle interrogate. Da parte sua, la presidente della Commissione Darlene DeVos ha spiegato a VRT di averle fatto firmare un accordo che vietava la pratica:Gli ho fatto capire che questo non è possibile. Poi ha firmato l’accordo.“