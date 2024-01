Brasile: un fulmine colpisce una famiglia sulla spiaggia

La Protezione civile governativa ha reso noto che “un fulmine è caduto tra l'acqua e la sabbia sulla spiaggia di Villa Caikara a Praia Grande, provocando quattro vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia”. Una di loro, una donna di 60 anni, è morta. Ha aggiunto che gli altri sono in condizioni gravi ma stabili.

Altre quattro persone sono rimaste ferite dal fulmine, ma secondo le autorità la situazione non sarebbe grave.

Nello stato di San Paolo, tre persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa delle forti piogge e dei forti venti che hanno causato frane e inondazioni in almeno sei comuni, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale brasiliana. Un uomo è morto quando l'auto su cui viaggiava è stata travolta dalle acque alluvionali nella città di Sorocaba. A Limera, due donne sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate sotto un'auto, ma non sono sopravvissute.

Nello stato del Rio Grande do Sul (sud), una tempesta ha ucciso martedì due persone, ha detto sabato il governatore del Rio Grande do Sul, aggiornando così il bilancio delle vittime. La scorsa settimana, forti piogge e venti violenti hanno ucciso due persone nella città di San Paolo, privando migliaia di residenti dell'elettricità per almeno tre giorni.