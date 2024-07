Un passo avanti per proteggere i lavoratori edili durante le ondate di caldo

Un cantiere a Ervault (Doux Sèvres), 5 luglio 2024. Filippo Lopez/AFP

L’adattamento al riscaldamento globale richiede decreto Ciò che chiedono da tempo i lavoratori dell’edilizia e dei lavori pubblici è stato pubblicato il 28 giugno Gazzetta Ufficiale : L’ondata di caldo si aggiunge all’elenco delle condizioni meteorologiche avverse che danno diritto alla disoccupazione tecnica nei cantieri.

“Questa è una richiesta che portiamo avanti dal 2018, quando abbiamo iniziato a notare problemi reali nei cantieri dopo il colpo di calore”.ricorda Frédéric Mao, segretario del sindacato CGT Bois et Construction, che “Congratulazioni” Perché “Segnale politico importante: ormai tutti sanno che lavorare all’aperto a 40 gradi Celsius è un sicuro rischio per la salute.” Prendiamo l’esempio dei lavoratori responsabili della riparazione delle strade. “La vernice viene verniciata a 150-160 gradi Celsius. Quindi immagina di mettere i piedi in un ambiente esterno a 40 gradi Celsius… la temperatura dell’aria ambiente può raggiungere gli 80 gradi Celsius, l’abbiamo misurata! E noi’ ho visto svenire, anche tra uomini Persone esperte!

Durante l’estate del 2023 si sono verificati 11 incidenti mortali sul lavoro, probabilmente legati al caldo, quasi la metà dei quali si sono verificati nell’ambito di attività di costruzione e di lavori professionali, ha osservato l’Autorità sanitaria pubblica francese nel suo rapporto di febbraio. Rapporto “Ondata di caldo e salute”.. Secondo il segretario federale della CGT le cifre sono sottostimate. “Perché le cause delle malattie mortali sono meno chiare delle cause della morte per caduta dall’alto”.

Pericoli della piscina

Il nuovo decreto modifica così il sistema di “disoccupazione dovuta al maltempo” instaurato nel settore edile all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, epoca in cui le ondate di caldo non avevano ancora punteggiato le estati francesi. In questo settore in cui gran parte del lavoro viene svolto all’aperto, da un lato consente di risarcire i dipendenti se condizioni meteorologiche estreme (forti venti, forti piogge, neve, nevischio) li costringono a smettere di lavorare. D’altro canto, le aziende possono condividere i rischi contribuendo a un fondo di riserva che finanzia l’indennità versata ai dipendenti a causa della disoccupazione tecnica.

Mercoledì 10 luglio Olivier Saleron, presidente della Federazione francese delle costruzioni, potente lobby del settore, ha accolto con favore alla stampa questo progresso. Il sistema maltempo sarà attivato in caso di allerta arancione o rossa annunciata da Météo France. “Il Fondo poi pagherà automaticamente gli stipendi dei Compagni. È spiegare. Ma anche in caso di ordinanza del governatorato. » Per il 2024, il fondo cassa integrazione pagherà solo l’80% dello stipendio e la differenza resta a carico delle aziende.

