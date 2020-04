Brasile: Luca, italiano di nascita e viaggiatore per passione, ci racconta la sua vita in Brasile al tempo del coronavirus

Ciao Luca dove ti trovi in Brasile?

Nello nord-est del Brasile, nello Stato di Ceara. Sono qui da più di tre mesi. Il volo è stato cancellato già 2 volte, a causa della pandemia e sarà prorogato fino a data da destinarsi. Intanto è scaduto anche il visto.

Cosa ti piace di questo paese.

Il clima, le spiagge, il cibo, la cordialità delle persone, il costo basso della vita, soprattutto grazie ad un cambio attualmente molto vantaggioso.

Come si sta vivendo la pandemia in Brasile?

Qui, il governatore dello Stato ha chiuso tutto il 19 marzo, tranne supermercati e farmacie. La prima chiusura è stata di due settimane, poi sono state prorogate. Non c’è l’obbligo di rimanere a casa, ma le persone in giro sono pochissime, anche perché spaventate dalle continue immagini provenienti dall’Italia. Molti sono rimasti impressionati dai camion dell’Esercito a Bergamo che trasportavano le salme.

La capitale conta quasi 3 milioni di abitanti ed è tristissimo vedere una città così viva, completamente vuota con le spiagge deserte.

In strada si vedono solo motorini e biciclette con rider che consegnano cibo a domicilio o qualsiasi altra cosa; qui è possibile fare acquisti con le applicazioni in tutti i supermercati, farmacie, così come è anche possibile prelevare denaro con le app. I soldi te li portano a domicilio, dopo averli addebitati sulla carta e consegnati.

Ci sono molti casi?

Attualmente ci sono circa 3500 casi.

Come reagisce la sanità?

Quando si sono registrati i primi casi, è stato allestito un ospedale da campo in uno stadio di calcio. Hanno cercato di fare molta prevenzione, ricordo che nei primi giorni si parlava ovunque di coronavirus. Su qualsiasi sito internet andassi, mi ritrovavo a leggere informative sulla malattia, sui sintomi e su come prevenire. Allo stesso tempo il Ministero della salute ha promosso un’applicazione grazie alla quale attivando la localizzazione, viene monitorato lo stato di salute.

Cosa fa questa app?

Attualmente ricevo, ogni mattina una notifica con la domanda: “Come stai?” Se rispondo “male”, partono una serie di quesiti per capire se ho sintomi da coronavirus e grazie alla localizzazione si capisce se ci sono altri casi nella zona dove abito e si agisce di conseguenza.

Si gira con guanti e mascherina?

I supermercati la mattina presto sono aperti solo per gli anziani, e quando entri all’ingresso c’è una persona che ti mette il disinfettante sulle mani, così come c’è l’obbligo di utilizzo della mascherina. Le farmacie vengono monitate nei prezzi e sanzionate quando c’è un aumento non giustificato.

L’Ambasciata si fa sentire?

Alcune persone che conosco si sono messe in contatto con il consolato; ma il prezzo per tornare in Italia era quattro volte più alto del normale.

Come e quando tornerai?

Rientrerò appena la compagnia aerea riprenderà a volare. Mi considero un “fortunato” a stare qui e non in Italia, avendo la possibilità di andare a fare una passeggiata o un tuffo a mare, perché come ho detto prima non c’e’ l’obbligo di rimanere a casa, anche se per strada non c’è nessuno.

Come viene vista lì la situazione in italia?

Il brasiliani sono molto legati all’Italia. Quando in Italia si registravano numeri altissimi di morti, parecchie persone di mia conoscenza, avevano come foto del profilo social la bandiera italiana.

Come trascorri la giornata.

Non vorrei suscitare l’invidia di nessuno, ma trascorro il tempo tra piscina o spiaggia, insieme ad altri 5 o 6 italiani rimasti bloccati qui, (ma ce ne sono tanti). La sera ci organizziamo per cenare insieme nei vari appartamenti, abitando tutti nello stesso edificio. È per questo che prima ho detto che mi sento un fortunato, perché posso avere un pò di vita sociale, ma voglio anche aggiungere che spero di tornare a casa quanto prima.