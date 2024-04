Bpost crea sorpresa effettuando importanti acquisizioni

Staci ha oltre 80 magazzini in Asia, Benelux, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Vi lavorano circa 3.500 dipendenti. Staci ha registrato un fatturato di 771 milioni di euro nel 2023.

Bpost rafforza il proprio management team: ecco i nuovi volti

E il prezzo delle azioni?

Dovremo aspettare lunedì per vedere se questo processo sarà ben accolto dal mercato e soprattutto se permetterà al prezzo di salire, che venerdì è sceso a 3,50 euro. Un percorso gravato da tutte le delusioni degli ultimi anni, siano esse le prove di fatturazioni eccessive allo Stato, i sospetti di collusione con gli editori fiamminghi per la distribuzione dei giornali o la perdita del sostegno (175 milioni di euro) per questa distribuzione di giornali e riviste.

Per Chris Peters si tratta anche del primo test della nuova gestione che vuole implementare, mentre dal suo arrivo lo scorso autunno ha dovuto fare i conti soprattutto con i problemi del passato. Non sappiamo ancora cosa sia riuscita a negoziare bpost per la distribuzione dei giornali.

L'ex amministratore delegato di Elia mostra però di voler essere il chief change officer di bpost. Che quest'anno meriterebbe uno stipendio annuo superiore al milione di euro, senza dimenticare il biglietto d'ingresso (per firmare il contratto) da 250mila euro.

Lo stipendio del nuovo CEO di bpost è come… Mail: Questo è l'importo massimo che può ottenere