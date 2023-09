Bouillon: riapertura del cinema, che presto festeggerà i 90 anni

Buone notizie per gli amanti del cinema, il Cinema Bouillon riapre i battenti sabato 16 settembre. La sala da 165 posti è stata chiusa lo scorso marzo, dopo la morte del suo proprietario, René Lemaire, all’età di 82 anni.

Oggi, suo figlio Olivier ha deciso di assumere la gestione di Bouillon-ciné insieme alla moglie e ai due figli. Vera storia di famiglia. “ALa famiglia Lemaire è nel cinema dal 1934. Mio nonno iniziò nel 1934 con il cinema del municipio di Bouillon, che bruciò nel 1965. Il cinema fu poi ricostruito su un terreno di proprietà della nostra famiglia e da lì divenne la mia casa . Nonna Marie, che gestiva il cinema con René, suo figlio, mio ​​padredice Olivier, che non avrebbe mai pensato di prendere in mano il cinema.

“Mi sono sempre detto che non lo riavrò mai indietro, è pur sempre una vita dura, ed è sempre lì, come nella ristorazione e nel settore alberghiero, quando gli altri si divertono. Ma alla fine ha cambiato idea.

“Da quando è morto mio padre ho ancora tantissime richieste per riaprire il cinema, e poi ho due figli e una moglie che hanno anche spinto per mandare avanti l’attività.“

Nonostante tutto, Olivier conserva il suo lavoro part-time in Lussemburgo, perché sa che il cinema non sarebbe redditizio. “Dal cinema non guadagniamo molto, adesso, spero che le cose cambino un po’… Comunque al momento non ci sono entrate, quello che arriverà alle casse verrà reinvestito nel design del cinema.“

La riapertura è prevista per sabato 16 settembre. L’anno prossimo il cinema festeggerà il suo 90° anniversario.