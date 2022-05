Borsa di Parigi: bruciamo gli idoli

La seduta di borsa è stata nuovamente colpita ieri negli Stati Uniti, con un nuovo ampio gap tra il Dow Jones (+0,15%) e il Nasdaq 100 (-2,2%). L’indice tecnologico ha perso il 29,8% rispetto ai record firmati a metà novembre 2021. L’indice Dow Jones è in calo del -11% rispetto al suo picco più recente (gennaio 2022). -11% “Solo” se così posso dire. Ti rimando alla colonna del giorno precedente per una spiegazione di questo ritardo di performance. Cogli l’occasione per rispondere a una domanda che ho posto di recente sulla differenza tra il Nasdaq 100 e il Nasdaq Composite, entrambi utilizzati dai media. Il primo è la cima del secondo paniere, che è molto più ampio con oltre 2.000 aziende. Non ti offendo dicendoti quanti valori ha il Nasdaq 100. Il Nasdaq Composite ieri ha perso il 2,35%, un po’ più dell’altro, perché include valori più piccoli e/o traballanti. Dal picco di novembre è stato del -30,5%. Pertanto, la prestazione, o la scarsa prestazione in questo caso, è molto vicina perché sono le lettere molto grandi comuni ai due puntatori che fanno piovere o splendere.

Il successo del tabacco di ieri è arrivato dai commenti particolarmente pessimisti del management di Snap dopo che sono stati annunciati i modesti risultati. La società madre di Snapchat ha chiarito che si profilano tempi difficili per le entrate pubblicitarie dei social media. Risultato gare, -43% a fine titolo. Sembra molto eccessivo così com’è, ma questo rapporto include anche una correzione per l’esuberanza irrazionale di alcune valutazioni precedenti. Gli investitori non hanno avuto problemi a convincersi che stavano pagando il prezzo giusto quando le traiettorie di crescita degli utili puntavano all’infinito. Poiché le piste sono meno visibili, è vita o morte. Snap, che è piuttosto un nano rispetto a molte altre aziende californiane che ci tengono incollati ai nostri smartphone, è rimasta indietro rispetto ai suoi illustri concorrenti. Alphabet (Google) ha perso il 5%, Meta (Facebook) il 7,6% e Amazon il 3,2%. Anche i confronti più piccoli come Pinterest (-23%) hanno sofferto. Ho letto che circa $ 200 miliardi di capitale sono evaporati dai social media ieri, come eliminare Novartis, per una foto completamente ridicola.

In Europa, gli indicatori sono stati chiaramente corretti alla chiusura, lontani dall’intero rating. Ebbene, non solo perché i titoli bancari si sono bloccati dopo che JPMorgan Chase ha alzato le sue previsioni, ricordando a tutti che il settore sta beneficiando di un contesto di prezzi più alti, che attirano risparmi. Anche il settore sanitario ha retto bene, le cui virtù difensive sono al momento apprezzate. Non c’è da stupirsi in questo contesto che l’SMI svizzero sia l’unico indice europeo che si è presentato nella sessione di ieri con uno 0,15% di rialzo, a dimostrazione del fatto che Novartis non è stato spazzato via. L’indice principale della Borsa di Zurigo comprende il 42% di azioni sane (Roche, Novartis, Lonza, ecc.), il 18% di titoli finanziari (Zurich Insurance, UBS, ecc.) di questo tipo il giorno prima.

Dovremo seguire oggi negli USA i numeri degli ordini di beni durevoli (14:30) e il contenuto del verbale dell’ultimo meeting della Fed (20:00, quindi fuori dalla sessione europea). Ieri le due statistiche pubblicate sono state meno del previsto: l’indicatore di attività della Fed di Richmond ha deluso e i nuovi numeri delle abitazioni hanno iniziato a mostrare segnali di rialzo dei tassi. La sensazione che emerge da tutto questo è che l’economia statunitense stia iniziando a risentire delle attuali turbolenze ma anche che il surriscaldamento si stia attenuando. I finanzieri hanno ribaltato questa situazione riducendo le loro aspettative sui tassi di interesse entro pochi mesi, il che spiega perché il rendimento dei titoli di stato statunitensi è diminuito. Temo di essere un po’ opaco, ma per semplificare è piuttosto un segnale positivo per il mercato: in sostanza, la Fed potrebbe non essere così aggressiva come previsto nel lungo periodo.

Tra gli altri eventi della giornata, ho citato anche l’assemblea generale annuale di TotalEnergies. Shell è stata movimentata a dir poco ieri Da attivisti che si sono uniti al dibattito per costringere l’azienda ad accelerare la transizione energetica. La seduta è stata sospesa per due ore. Da parte sua, il gruppo francese ha rifiutato di inserire nella strategia una decisione adottata da diversi azionisti, compresi gli investitori istituzionali, chiedendo che il rispetto dell’Accordo di Parigi fosse incluso nella strategia. Le discussioni possono scaldarsi. TotalEnergies ha annunciato questa mattina l’acquisizione del quinto produttore statunitense di energie rinnovabili, Clearway. coincidenza? Non credo.

I mercati azionari apriranno in rialzo questa mattina in Europa. Una ripresa “tecnica” dopo il calo del giorno precedente. Nella regione Asia-Pacifico, i primi guadagni commerciali sono svaniti, ma Cina, Hong Kong e Australia rimangono elevati. Il CAC 40 è salito dello 0,8% a 6.303 punti in apertura.

Caratteristiche economiche di oggi

Negli Stati Uniti, gli ordini di beni durevoli (14:30) ei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve (20:00) riceveranno la massima attenzione. L’intero macro-diario è qui.

L’euro continua a salire a 1,0714 USD. Un’oncia d’oro sta salendo leggermente a $ 1.862. Il petrolio è ancora molto vicino ai livelli recenti, con il greggio Brent del Mare del Nord a 114,82 dollari al barile e il WTI a 111 dollari. prestazione debito degli Stati Uniti In 10 anni si attesta al 2,76%, in calo. Bitcoin viene scambiato a circa 30.100 USD.

Cambiamenti importanti nelle raccomandazioni

Attività di costruzione e servizi ACS: Goldman Sachs passe d’acheter àutral.

Banco Santander: Jefferies resta long con prezzo target in aumento da 4€ a 4,30€.

BBVA: Jefferies resta long con target price più basso da 7,40 a 7,10 euro.

Bankinter: Jefferies resta da tenere con prezzo target aumentato da 5,50 a 6 euro.

CaixaBank: Jefferies resta da tenere con un target di prezzo compreso tra 3,50 e 3,65 euro.

Compagnie Financière Richemont: Julius Bär ha tenuto a lungo con il prezzo obiettivo in ribasso da 155 a 115 CHF.

Credito Emiliano: Jefferies è passato da sottoperformare a detenere, puntando a €5,90.

CTS Eventim: Exane BNP Paribas riprende il monitoraggio della sottoperformance con un target di 50 euro.

EQT: Barclays inizia a monitorare l’aumento di peso puntando a 315 SEK.

Euroapi: Société Générale ha iniziato a monitorare gli acquisti puntando a 15,50 euro.

Getlink: Goldman Sachs è passato da buy a neutral, puntando a € 19.

Saggezza: JP Morgan passa da sovrappeso a neutrale con un obiettivo di 1.900 GB.

Homesserve: Jefferies sta ancora resistendo con il prezzo target aumentato da 830 a 1200 GB.

HSBC: AlphaValue deve ancora essere ridotto con il target aumentato da 462 a 511 GB.

Intesa Sanpaolo: resta Jefferies con prezzo target in calo da 2,35 a 2,25 euro.

Legrand: Jefferies rimane long con il target price in calo da 104€ a 92€.

Munich Re: Jefferies rimane lungo con un target di prezzo di €300-305.

Gruppo di partner: Barclays inizia il monitoraggio ponderato online con un target di 1.040 franchi svizzeri.

Phillips: JP Morgan passa da neutrale a skinny, puntando a 21,30€.

Unicredit: Jefferies sta ancora comprando con l’obiettivo di alzare il prezzo da 15 a 16 euro.

in Francia

Annunci importanti (e meno importanti).

TotalEnergies offre uno sconto del 50% su Clearway su 5 H Un player nelle rinnovabili negli Stati Uniti. La transazione è organizzata in contanti e azioni SunPower, sulla base di $ 35,10 per azione di Clearway Energy (una sussidiaria di Cleanway) e $ 18 per azione di SunPower.

Un player nelle rinnovabili negli Stati Uniti. La transazione è organizzata in contanti e azioni SunPower, sulla base di $ 35,10 per azione di Clearway Energy (una sussidiaria di Cleanway) e $ 18 per azione di SunPower. Stellantis e Samsung SDI confermano un impianto di batterie congiunto da 2,5 miliardi di dollari in Indiana.

Saint-Gobain acquisirà le società di materiali da costruzione Fibroplac e Falper, entrambe con sede in Portogallo.

S&P mette in osservazione negativa la francese Electricité de France a causa di problemi nucleari e aumento del debito.

Sodexo ha finalmente rinunciato a coinvolgere un investitore esterno nella sua sussidiaria Benefits & Rewards, che rimarrà una risorsa importante nei prossimi anni nell’ambito dell’ambito.

Le ONG accusano KLM (Air France – KLM) di “greenwashing” e minacciano azioni legali.

Kléber conferma che Jean-Marc Gustin è il presidente del consiglio.

Technip Energies e Samsung Engineering hanno vinto un contratto di ingegneria con Texas LNG negli Stati Uniti e hanno costituito una joint venture.

Valneva ha completato con successo una sperimentazione per valutare un candidato al vaccino contro la chikungunya.

Compagnie Plastic di All Place a Schuldchen per 400 milioni di euro.

Neoen riporta 80 megawatt di progetti solari in Irlanda.

Bonduelle sta negoziando la vendita del 65% della sua divisione americana di lunga data a FTQ e CDPQ sulla base di un valore aziendale di 625 milioni di euro.

Séché acquisirà da Veolia alcune delle sue attività di trattamento delle acque industriali in Francia.

Prodways fornirà sei stampanti 3D aggiuntive e materiali associati a un importante cliente industriale.

Hydrogène de France e Pestech collaborano per produrre idrogeno verde dalle centrali idroelettriche in Cambogia e Malesia.

Archos ha ottenuto la rinuncia al contratto di finanziamento diluitivo firmato con Yorkville.

Compagnie des Alpes, Manutan, Qwamplify, LDC, Osmozis ed Entech hanno pubblicato i loro account.

Nel mondo

Annunci importanti (e meno importanti).