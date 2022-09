Bollettino meteorologico. Un risveglio molto fresco sabato mattina in Cote d’Or e Dijon

Se esci di casa presto il sabato mattina, non dimenticare di coprirti. Alle 7 del mattino, il mercurio mostrava appena 7,6 gradi Celsius a Dijon o Tell Châtel.

Fino a 6°C secondo gli standard stagionali

I comuni stavano bene quando la temperatura era inferiore a 6°C in gran parte del distretto. Come a Châtillon-sur-Seine (5,9 °C), Beaune (5,7 °C) o Montbard (5,3 °C). Allo stesso tempo, il conforto della freschezza mattutina sembrava andare a Bessey-en-Chaume a 4,5 gradi Celsius. Questo è 6°C in meno rispetto al normale per questa stagione.

Una freschezza a cui non siamo più abituati dopo un’estate caldissima. A Digione bisogna risalire al 1 giugno per trovare una minima così bassa (7,1°C quel giorno).

Tuttavia, queste temperature non sono eccezionali. Il record per il mese di settembre a Digione? 0,5 ° C il 30 settembre 1995. E se trovi che confrontare il tempo alla fine di settembre non ha senso con il tempo del 17 settembre, allora ti diremo semplicemente che il mercurio è sceso a 2 8 ° C il 17 settembre , 1930 nella città dei Duchi …