Burkina Faso: Nella loro decima giornata scientifica, i responsabili dei servizi sanitari riflettono sulla governance ospedaliera

ABASS (Associazione dei Direttori dei Servizi Sanitari del Burkina Faso) organizza le sue 10 Giornate Scientifiche dal 27 al 29 aprile 2023 a Bobo-Dioulasso.

Iniziate giovedì 27 aprile sotto la presidenza del Dr. Robert-Lucien-Jean-Claude Cargo, Ministro della Salute e dell’Igiene Pubblica, queste dieci giornate scientifiche sono posizionate sotto il tema “Governance ospedaliera: inventario, sfide e prospettive” con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della gestione ospedaliera.

Le strutture sanitarie pubbliche, infatti, incontrano difficoltà organizzative e funzionali. Inoltre, gli ospedali regionali e persino universitari mostrano spesso gravi segni di disfunzioni dannose per i pazienti e per i quali sono oggetto di pesanti critiche da parte dei cittadini (piattaforma tecnica fatiscente o mal tenuta, infrastrutture obsolete, personale spesso licenziato, ecc.).

Dr. Robert-Lucien Jean-Claude Cargo, Ministro della Salute e dell’Igiene Pubblica

Pertanto, la governance resta da rivedere anche se la debole mobilitazione delle entrate private e la diminuzione dei finanziamenti pubblici possono essere invocati come fattori vincolanti, da qui lo svolgimento di queste 10 Giornate Scientifiche.



Pertanto, queste Giornate della scienza vogliono essere un forum per mettere in discussione la governance nelle strutture sanitarie pubbliche.

Oltre all’argomento principale, ci saranno quattro sottotemi, vale a dire: “Attuazione del servizio ospedaliero pubblico: quali sono i risultati?” »; L’attuazione dell’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture sanitarie: difficoltà e soluzioni proposte. Si tratterà anche di “Controllo interno negli ospedali: sfide e prospettive” e infine di “Approccio alla qualità: verso l’accreditamento ospedaliero”.

Partecipanti

Selon Irénée Edmond Zagré, presidente dell’Association of burkinabè des administrators of santé services, ces journées se tienent chaque deux ans et permettent aux administrateurs des services de santé de reflécher sur les d’actualité à même de proposing pistes de solutions al Ministero della Salute . È anche la prima volta che si svolgono a Bobo-Dioulasso.

ABASS è il potere propositivo del Ministero della Salute e si riflette su alcune politiche o testi adottati dal Ministero presentando loro regolarmente proposte come attori nell’attuazione di queste politiche in questo campo. “Così, rilevando le carenze, ABASS ha avanzato proposte sulla Legge sugli Ospedali, ad esempio, che ha vent’anni e non è più adeguata alla situazione attuale; sull’attuazione della sanità gratuita, che incontra ancora molte difficoltà nella sua attuazione .” Ha riferito Erin Edmond Zaghry.

Presentazione di uno scudo commemorativo al Ministro della Salute e dell’Igiene Pubblica, Dott. Robert-Lucien Jean-Claude Kargogo

Per il Ministro della Salute e dell’Igiene Pubblica, Dr. Robert-Lucien-Jean-Claude Cargo, il Direttore dei Servizi Sanitari è un lavoro strategico del Ministero della Salute. Così, questi giorni permetteranno agli attori di pensare al servizio pubblico in ospedale, che è questa nuova legge che regola le risorse umane a livello di istituzioni sanitarie pubbliche, e permetterà anche di pensare al processo di accreditamento che hanno avviato a livello ospedaliero . “Questo è il posto per congratularmi, soprattutto per incoraggiare ABASS per tutto il lavoro di riflessione e per tutto il contributo che hai dato al sistema sanitario”, ha detto il ministro.

foto di famiglia

Alcune figure sanitarie, tra cui il Ministro della Salute, hanno ricevuto decorazioni onorarie attraverso gli ABASS Awards.

Irene ha anche consegnato a Edmond Zaghry il contributo del ministro della Salute allo sforzo bellico, vale a dire un assegno di oltre un milione di franchi CFA.

A queste decime giornate scientifiche hanno partecipato dirigenti sanitari, direttori sanitari, assistenti direttori ospedalieri, commercialisti, assistenti contabili, segretarie mediche e chiunque sia interessato alla gestione dei servizi sanitari.

Irene Edmond Zaghry, Presidente dell’Associazione dei Direttori del Servizio Sanitario del Burkina Faso

La cerimonia è co-sponsorizzata dall’Amministratore Delegato di CAMEG (Centrale d’achat des medicine generics) e dal Direttore Generale di Twellium Industrie.

Hawa Touré



Lefaso.net