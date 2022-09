Salute: attenzione alle zanzare tigre e alla febbre dengue che si stanno diffondendo in Francia

Francia 3

Con l’avvicinarsi dell’autunno, sabato 17 settembre la zanzara tigre continua ad avvelenare la vita di molti francesi. I casi di dengue sono in aumento, anche nei dipartimenti sopravvissuti finora.

Pungono e prudono e possono rendere la nostra vita quotidiana un inferno. Questa è la zanzara tigre. “È vero che ce ne sono molti, molti”.ha commentato l’uomo. “Non abbiamo potuto cenare sul balcone una volta”la donna si lamenta. Questo insetto è sicuramente un fastidio, ma lo è anche macchina pericolosa I suoi morsi sono responsabili di malattie, come la febbre dengue.



Sintomi simil-influenzali come febbre, dolori muscolari e articolari o affaticamento possono portare al ricovero in ospedale. “Non c’è trasmissione da uomo a uomo, quindi un paziente con la dengue non corre il rischio di trasmetterla a un’altra persona. D’altra parte, la trasmissione è effettuata dalla puntura di zanzara di quella persona infetta. Se una zanzara viene morsa, sarà contaminata da qualcun altro”.Il professor Michel Carles, capo del dipartimento di malattie infettive del CHU., avverte (Alpi Marittime).

Pertanto, la prevenzione è essenziale. Ad esempio, è necessario evitare l’acqua stagnante, che attira le zanzare.