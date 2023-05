Blizzard ti dà appuntamento il 10 maggio alle 20:00 per un nuovo live streaming su Twitch: Diablo IV

Come sottolinea Blizzard in un articolo appena pubblicato sul sito ufficiale, Twitch terrà una nuova diretta mercoledì 10 maggio alle 20:00, in cui gli sviluppatori entreranno più nel dettaglio del gioco. le stagioniE cosmetici oltre a correre Passaggio di battaglia. Alla prossima settimana per saperne di più!

Nota: Blizzard non condividerà dettagli specifici sulla Stagione 1 in questo momento. Questo verrà fornito dopo il lancio.

Il 6 giugno sarà disponibile Diablo IV. Quindi inizierai la tua ricerca per sconfiggere l’oscurità che soffoca il Santuario. Sarà necessario affrontare il piano diabolico di Lilith per garantire la sopravvivenza dell’umanità, ma cosa dobbiamo aspettarci dopo la fine della quest principale e l’inizio dei capitoli? si unisce Rod FergusonDirettore Generale del franchising Diablo, Giuseppe Biboraassistente del direttore del gioco, Kegan ClarkDirettore della gestione del prodotto, W Adam FletcherVicedirettore di comunità 10 maggio alle 20:00 PT per il prossimo live streaming del Dev Team. In questa occasione, il team di sviluppo spiegherà come funzionano le stagioni, le texture e il pass di battaglia opzionale. Controlla i canali contrazione et al Youtube responsabile Diavolo Guardalo dal vivo! Il video sarà disponibile per la riproduzione su questo blog una volta terminato il live streaming.

