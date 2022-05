I vecchi Kindle non ti permetteranno più di acquistare nuovi libri

Da agosto non sarà più possibile acquistare nuovi libri direttamente dai vecchi lettori Amazon.

Amazon sta interrompendo il supporto per i vecchi e-reader Kindle per accedere al suo Store. In altre parole, il gigante dell’e-commerce interromperà completamente l’accesso al mercato ad alcuni dei suoi utenti lettori. Questo è il primo dal 2007, quando è stata lanciata la prima generazione.

I modelli interessati sono Kindle International, e-reader di seconda generazione, Kindle DX International, tastiera Kindle e Kindle di quarta e quinta generazione. È chiaro che i possessori di questi lettori non potranno più sfogliare, acquistare o prendere in prestito libri dai propri dispositivi. Ma l’hardware non sarà completamente obsoleto ed è disponibile un’opzione di backup. Potranno infatti ancora effettuare acquisti dal sito web di Amazon e poi farli spedire sul proprio dispositivo. Allo stesso modo, non tutto andrà perso poiché l’intera libreria di e-book esistente sarà ancora disponibile sul dispositivo. Ricordiamo che i vecchi modelli Kindle hanno già perso la possibilità di connettersi alle reti 3G per consentire l’acquisto di libri al di fuori della zona WIFI.

Amazon ha già iniziato a inviare e-mail agli utenti di e-reader interessati. In compenso, il colosso dell’e-commerce offre loro un codice promozionale. Quest’ultimo offre loro il 30% di sconto su un nuovo Kindle e $ 40 di sconto sul credito del Kindle Store. Inoltre, Amazon non ha rivelato il motivo per cui questi particolari modelli hanno perso l’accesso al mercato. Uno dei motivi potrebbe essere la mancanza di standard TLS moderni rispetto a quelli più vecchi.

