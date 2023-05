Quiz – Ravenlok: un affascinante gioco di avventura

I creatori di Planet of the Eyes, Riverbond ed Echo Generation ci presentano la loro ultima creazione: un mini-gioco d’avventura in 3D con un certo fascino, chiamato Ravenlok.

Disponibile esclusivamente su PC e Xbox, Ravenlok è un piccolo gioco d’avventura che guarda a Zelda come fonte di ispirazione. Tuttavia, senza avere la pretesa di confrontarsi con il suo modello perché questo gioco di avventura 3D è stato sviluppato da un team molto piccolo ed è destinato, in sostanza, a un pubblico molto più giovane.

In questo jeu atypique, si incarnez una giovane fille, che, dopo aver avoir emmenage con la sua famiglia nella sua nuova maison, alle campagne, decise nella grandeur un curieux miroir qui la transporte in un monde parallèle, inspiré delle università d’ Alice nel paese delle meraviglie. Tuttavia, questo universo è abitato da creature terrificanti.

Distrutto da una regina tirannica, il mondo di Ravenlok è ancora straordinariamente bello con i suoi paesaggi verdi e maestosi. Sentiamo tutta la magia e la fantasia del mondo di Ravenlok fin dai primi minuti di gioco e, a dire il vero, abbiamo un solo desiderio: esplorare questo meraviglioso universo. Dalla Foresta dei Funghi al Castello della Regina passando per il Labirinto, il titolo funge anche da splendidi panorami. Brilla anche la sua direzione artistica, ad eccezione dell’eroina, con il suo design “chibi” che si abbina perfettamente al design diviso dei nemici. Tuttavia, una cosa è certa: per una piccola produzione indipendente, Ravenlok attira davvero l’attenzione.

Per quanto riguarda il gameplay, ci sono alcune docce fredde. Perché se il gioco è molto bello e offre un mondo meraviglioso da esplorare, le meccaniche di gioco sono molto semplici e il level design è molto basilare. Troviamo un asse centrale che ci conduce attraverso corridoi molto lineari in mondi diversi, anch’essi molto lineari. Per progredire, il giocatore dovrà eliminare i nemici premendo il pulsante di attacco (sì, ce n’è solo uno), condurre qualche combattimento e, se lo desidera, utilizzare alcuni oggetti come le bombe per rendere il compito più semplice. La maggior parte delle missioni consiste nel raccogliere oggetti o eliminare un certo numero di nemici in aree molto piccole. Il gioco a volte riesce a sorprenderci con combattimenti contro boss più stimolanti ed enigmi a volte difficili da risolvere. In generale, sarà criticato per il suo gameplay eccessivamente semplicistico, la mancanza di profondità nei combattimenti e l’avventura a volte troppo marcata, a volte semplicemente non abbastanza. Perché qui non sarà raro perdersi nel mondo di gioco e cercare disperatamente ciò che occorre fare per avanzare…

Peccato che ci siano tutte le basi per un solido gioco d’avventura: il mondo di gioco ha il suo fascino, l’estetica è ottima, la colonna sonora è perfettamente realizzata con musiche che ricordano le migliori produzioni di Rare, e a tratti il ​​gioco mostra enormi potenzialità. Solo che qui Ravenlok è troppo lineare, troppo facile per gli adulti, troppo breve e i combattimenti mancano davvero di pepe. Ovviamente, il gioco sembra essere rivolto a un pubblico molto giovane.

La sua più grande risorsa? È integrato con Gamepass, quindi puoi giocarci senza effettuare il check-out (nel qual caso ti costerà € 24,99). E cambia molte cose per inciso perché Ravenlok è un giochino davvero divertente e sicuramente uno dei più adatti a un pubblico molto giovane nel catalogo di Gamepass. Tuttavia, non sono sicuro che tornerai una volta terminata l’avventura…

Conclusione

Ravenlok è un fantastico gioco di avventura in 3D, che è completamente ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie e ti porta in un mondo fantasy molto oscuro. Tuttavia, state attenti, il titolo si rivolge a un pubblico molto giovane con il suo gameplay accessibile. L’accessibilità lo rende un titolo senza fronzoli per adulti. Il sistema di combattimento è molto semplice e il design dei livelli è molto scadente. Tuttavia, ci divertiamo colpevolmente a esplorare il fantastico mondo fantastico del gioco e ad affrontare colorati boss del gioco. Visivamente, Ravenlok è un titolo con enormi potenzialità, che purtroppo si sono perse nella scelta degli sviluppatori di rivolgersi a un pubblico molto giovane. Dal momento che è stato integrato nel Gamepass quando è stato rilasciato, non hai motivo di perderti questo titolo che rimane molto interessante da sfogliare.

