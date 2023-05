Il CEO di Google DeepMind crede che l’intelligenza artificiale simile a quella umana sarà qui “tra pochi anni” – Business AM

pubblicato in

André Stero  Mercoledì 03 maggio 2023

Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, ha dichiarato martedì in una conferenza a New York che l’intelligenza artificiale generale (AGI) sarà disponibile “tra pochi anni, forse un decennio”. L’intelligenza artificiale generale è una forma di intelligenza artificiale in grado di simulare qualsiasi compito cognitivo che un essere umano possa svolgere.