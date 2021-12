Bitcoin 30 dicembre 2021 – Attenzione ai jack

Corse a doppio senso – Bitcoin (BTC) Raggiunto un nuovo minimo dopo aver perso $ 50.000 il 28 dicembre 2021. Livello di chiusura a dicembre 2021 – Decisamente lontano da $ 100.000 Rimane importante, poiché determinerà in parte il livello di potenziale per un rapido aumento o calo del prezzo di Bitcoin.

Bitcoin sotto $ 46000: la liquidità è al minimo

Bitcoin scende a circa $ 45.996 A Bitfinex oggi, 30 dicembre 2021. I rialzisti sono comunque riusciti a recuperare $ 46.000 e poi $ 47.000. Bitcoin è scambiato a $ 47.239 al momento della scrittura e attualmente registra una perdita giornaliera dello 0,27%.

Per il trader Michael van de Poppe, quel calo di poco meno di $ 46.000 è ” Bitcoin processo di fondo-out Raggiungere il fondo potrebbe significare che Bitcoin sta scendendo a livelli relativamente bassi, con un possibile rally rialzista visto:

“Stiamo testando di nuovo il supporto di $ 46.000 e ci siamo ripresi, ma potrebbe essere necessario portare la liquidità al di sotto dei minimi prima di eseguire nuovamente alcune corse rialziste”.

Pertanto, la liquidità odierna sarà a Livelli inferiori a $ 46000.

Bitcoin a breve termine: rapida ascesa o caduta?

Possiamo davvero aspettarci un rimbalzo rialzista nei prossimi giorni, poiché gli investitori acquistano fondi?

Nella sua newsletter The Week OnChain del 27 dicembre 2021, Glassnode afferma: “ Possibilità di aumentare l’influenza “Il prezzo del bitcoin potrebbe essere molto buono Muoviti velocemente su o giù Nei prossimi giorni. Questo inasprimento della leva finanziaria può essere il risultato di un volume inferiore nei mercati dei futures e di un aumento dell’open interest.

Un’attività di trading più tranquilla è tipica per la fine dell’anno, tuttavia, su una base media di 7 giorni, i volumi del mercato dei futures sono diminuiti del 16% da inizio anno. Un volume più piccolo e un maggiore interesse aperto (in uno scambio mirato) è una combinazione che potrebbe almeno essere appropriata per un inasprimento locale della leva finanziaria nelle prossime settimane. “

È più probabile un rapido aumento rispetto ad altri crolli dei prezzi dei bitcoin? Il trader Rekt Capital ha condiviso un grafico nel suo tweet oggi, osservando che Bitcoin su base mensile “ha trasformato la resistenza di febbraio, agosto e settembre in un nuovo supporto questo mese”.

Rekt Capital Edition – Fonte: Twitter

Questo nuovo supporto corrisponde all’area $ 44.000-$ 47.000E la chiusura mensile di dicembre 2021 sopra $ 47.000 confermerà l’inversione di questa importante resistenza in supporto.

Quindi il 2021 potrebbe finire con bitcoin sotto i $ 50.000. Gli investitori che sono delusi nel vedere i bitcoin fuori dalle sei cifre possono sempre stare tranquilli leggendo Prospettive incoraggianti per la Ricerca Arcana per le criptovalute nel 2022.

