Quando gli scienziati leggono la storia umana nel fango del lago Crawford

Per anni, i geologi hanno cercato di stabilire un posto nel mondo (soprannominato il “chiodo d’oro”) che costituisca il miglior punto di riferimento per questa nuova epoca geologica proposta, sinonimo del drammatico impatto dell’attività umana sul pianeta.

Ecco perché questo posto è un piccolo lago nella provincia canadese dell’Ontario, alla periferia di Toronto, la città principale del paese, ha annunciato martedì la Commissione internazionale per la stratigrafia (ICS).

La leggenda locale afferma che questo lago non ha fondo. Eppure la sua profondità è investita da una ricchezza senza pari: i sedimenti mostrano, più che in qualsiasi altra parte della Terra, che l’uomo ha trasformato il pianeta a tutti i livelli. Ciò include a livello geologico, nella composizione fisica della Terra.

“Il lago è molto profondo, ma non molto grande. Ciò significa che l’acqua non si mescola fino in fondo, quindi i sedimenti che si accumulano non ne risentono”, spiega Francine McCarthy della Brock University, intervistata da AFP. Ad aprile quando si prelevano gli ultimi campioni per cogliere l’unghia d’oro.

Carbone e petrolio

Per secoli il lago Crawford ha silenziosamente assorbito i segnali di cambiamento dal mondo esterno. Tutto ciò che galleggia in superficie finisce nelle profondità del lago.

I primi a lasciare il segno sul lago furono gli abitanti dei villaggi irochesi che costruirono case sulle rive nel XV secolo. Quindi, i sedimenti mostrano la crescente influenza degli europei sul paesaggio (disboscamento, nuove specie, ecc.).

Poi, nel XX secolo, è stata la volta della cenere nera – risultante dalla combustione di carbone e petrolio – ad accumularsi nel lago in questa regione mentre le città si sviluppavano e venivano costruite. Nel fango compaiono gradualmente anche metalli pesanti come rame e piombo.

“Possiamo osservare disturbi locali, eventi regionali, come l’inquinamento”, conferma Paul Hamilton, ricercatore presso il Natural History Museum of Canada. I sedimenti “documentano anche i cambiamenti su scala globale, in altre parole le ricadute delle sostanze chimiche nell’atmosfera”.

“Ogni anno ha la sua personalità, come un po’ le persone”, esclama Francine McCarthy, delineando i contorni annuali della “carota” geologica scavata nel lago.

Questi campioni fungono da marcatori e la loro estrazione richiede ingegnosità, precisione e velocità.

Tim Patterson è ricercatore presso la Carleton University di Ottawa e il suo team è specializzato in questo campo. Per recuperare senza danneggiare gli strati di sedimenti delle profondità del lago, si danno da fare riempiendo grossi tubi metallici con ghiaccio secco e alcool.

Grande accelerazione

Durante i campioni di aprile, sono state le tracce di plutonio ad interessare particolarmente Tim Patterson.

L’inizio dell’Antropocene è stato effettivamente proposto nel 1950 per “far luce su qualcosa di completamente unico nella storia del mondo: i test nucleari”, spiega.

Il ricercatore aggiunge: “Gli esseri umani non l’hanno mai fatto prima. E lascia un segno, non solo a livello regionale, ma globale”.

E la metà del Novecento ha segnato anche questo momento cruciale in cui tutto è stato spazzato via, in cui l’umanità è entrata in una fase di grande accelerazione (consumo, produzione, inquinamento, ecc.).

“Per 12.000 anni le cose sono andate allo stesso modo. Poi improvvisamente, all’improvviso, tutto è cambiato. Oggi la Terra è stata modificata dalle attività umane abbastanza da comportarsi in modo diverso”, osserva Francine McCarthy, che lavora al sito dal 1984 .

L’approvazione ufficiale da parte delle autorità geologiche globali che la Terra sia emersa dall’Olocene, il periodo che inizia circa 12.000 anni fa alla fine dell’ultima era glaciale, per entrare nell’Antropocene, l'”età dell’uomo”, rimane incerta.

Ma questo entusiasta rimane ottimista: “Se i geologi, che hanno scoperto il plutonio e il petrolio nelle rocce, accettano che c’è un cambiamento fondamentale dovuto all’uomo, allora forse si prenderanno provvedimenti”.