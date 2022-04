[Bientôt dans le 37] Impro, jeune public, santé et Têtes Raides : 4 eventi qui nous plaisent cette semaine

Il n’y a pas que le week-end qu’il se passe des choices en Touraine, la semaine aussi ! Chaque dimanche sur Info Tours on vous propone donc une sélection de sorties dans le département…

Martedì 26 aprile :

Alle 20, la Ligue d’Improvisation de Touraine organizza una partita amatoriale nella sala La Pléiade à La Riche. Les élèves des ateliers recevront d’autres équipes pour se mesurer à elles. Tariffe in linea tra 8 e 12€, 9 à 14€ sul posto.

Mercredi 27 aprile :

A 17h, spettacolo jeune public au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Ça s’appelle Sauvons les pâquerettes et c’est accessibile pour 3 ou 4€ à partir de 3 ans. Il passo: Dans cette jolie favola ecologica, les deux comédiens invitent le jeune public à jeter un autre riguardo sur ces herbes folles et ces fleurs qui tenent désespérément de pousser dans les fessures du béton de nos jungles urba. Dans un jardin de laine et de papier, tout le monde embarque pour la même mission : celle de nous permettre d’étudier comment mieux pousser sur la Terre. Emmenées par Madeline Ardouin (voix, violon, ukulélé) accompagnée de Rémi Bénard (voix, guitare), les chansons abordent des thèmes comme l’écologie, le droit à la différence, les éveillours et la bicésé.

Giovedì 28 aprile :

Alle 18:30, l’Hôtel de Ville de Tours accueille une nouvelle conférence gratuito dans le cadre des Jeudis de la Santé. Il tema : le vaccinazioni per i bambini. « Garantir la santé de l’enfant, c’est lui donner les meilleures chances pour sa vie d’adulte. Chaque jour dans le monde, près de 4000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies évitables par la vaccination (coqueluche, tuberculose, diphtérie, rougeole, poliomielite, tétanos…). La vaccination donne à nos enfants une chance de vivre, une chance de grandir » argomento la presentazione. L’entrata è gratuita. C’est la pédiatre infectiologue Zoha Maakaroun-Vermesse qui animera les débats.

A 20:30, l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours accueille un groupe culte : Les Têtes Raides, « heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette » come riprendere la presentazione dello spettacolo. A presque 40 ans, il fête un anniversaire : les 30 ans de Ginette, « gente dame qui, à chaque concert, trascina le public aux balances des instruments et de la lampe à incandescenza… » Posti tra 17 e 34€.