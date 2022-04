Un’incroyable mêlée de galaxies fotografata da Hubble

C’est une année de plus passée à scruter le ciel pour le telescopio spaziale Hubble, qui fête ses 32 ans. Pour l’occasione, la Nas dévoile una foto du « Gruppo compatto Hickson 40 », aussi appélé HCG40, un groupement étrange de cinq galassie. Parmi elles, une galassie dite ellittico et une galassie lenticolari. Quant aux trois autres, elles sont en form de spirals, à l’instar de la Voie latte.

Situé vers la costellation de l’idrele groupe est si compact qu’il tieendrait dans une région de l’espace qui fait moins de due fois le diamètre du disque stellaire de notre Voie latte. La causa? La materia nera : elle entoure les cinq galaxies dans une sorte de halo. En conséquence, elles se rapprochent inexorablement les unes des autres, muovi par leur attrazione gravitationnelle mutuelle, mais aussi par celle de la materia nera, invisibile. Hubble les a observées à un moment clé de leur vie, alors qu’elles s’apprêtent à fusore les unes avec les autres. À ceci près que les échelles de temps ne sont pas les mimes que pour nous, puisque la fusion n’arrivera que d’ici un milliard d’années !

Ces cinq galaxies sont piégées dans un alone de matière noire qui les contraint à se rapprocher les unes des autres, jusqu’à leur collision. Scarica l’immagine per l’imprimer (28,6 Mb). © Nasa, ESA, STScI, Alyssa Pagan

C’est au tour de James-Webb de prendre la relève

Deployé en orbite autour de la Terre en 1990 par des astronautes de la Nasa, Hubble un effectué plus di 1,5 milioni di osservazioni d’ambiente 50,000 objets célestes ! De quoi faire de grandes découvertes, comme celle de l’accelerazione dell’espansione dell’universo, o la determinazione de sa taille et de son age. Aujourd’hui, James-Webb s’apprête à prendre la relève alors qu’il continue actuellement de caliber et preparer tous ses instruments de mesure. Tout comme son predécesseur, il scrutera l’Univers profond, avec parmi tous ses objectifs, celui d’étudier les tout premiers instants e la formation des galaxies. Celles-ci pourraient d’ailleurs se trouver dans le même état que les galaxies d’HGC40, c’est à dire rassemblees dans des amas compacts et denses.