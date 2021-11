Biden si scusa per l’uscita di Trump dall’accordo di Parigi

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è scusato con i leader mondiali per il ritiro del suo predecessore Donald Trump dall’accordo di Parigi, chiamando… lotta al riscaldamento globale”Fantastica opportunitàper l’economia globale.

“Immagino che non dovrei scusarmi, ma mi scuso per il fatto che gli Stati Uniti sono fuori dall’accordo di Parigi e siamo in ritardo‘, non ha detto.

Ha sottolineato che una delle prime decisioni al suo arrivo alla Casa Bianca è stata quella di riportare il suo Paese all’accordo volto a limitare l’aumento della temperatura a meno di +2 gradi Celsius rispetto all’era preindustriale, se possibile + 1,5 gradi Celsius. .

Donald Trump ha affermato che questo accordo per ridurre le emissioni di gas serra ha distrutto posti di lavoro. Ma non Joe Biden, al contrario.

“In mezzo alla crescente catastrofe, penso che ci sia una meravigliosa opportunità, non solo per gli Stati Uniti, ma per tutti noi.Ha annunciato rivolgendosi ai leader mondiali riuniti per un vertice di due giorni nel quadro della grande conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP26, considerata la chiave per contenere il riscaldamento globale.

come promesso”Azione, non parole“.”Gli Stati Uniti non sono più solo al tavolo, ma spero che possano dare l’esempio“.