Benzina, gasolio, gasolio, gas ed elettricità, dove sono i prezzi rispetto allo scorso febbraio?

“Siamo molto lontani dal tornare alla normalità, anzi” Quentin Junay, Direttore tecnico di Wikipower, specializzato in acquisti di gruppo e comparazione dei prezzi, reagisce quando discute dell’evoluzione dei prezzi del gas e dell’elettricità per i consumatori.

“Nei mercati all’ingrosso, rispetto a prima del virus, siamo in X10 o X11, sia per l’elettrico che per il gas”, Quentin Junay spiega. Per i consumatori, una volta combinate le altre componenti della bolletta, come tasse, supplementi, costi di distribuzione e trasporto, “Per un consumatore, questo si traduce in X2, X3 o X4 rispetto alla bolletta mensile”.Quentin Gonay si identifica.

I prezzi di gas ed elettricità erano già aumentati quando è venuta alla luce l’epidemia di Covid. La guerra in Ucraina ha esacerbato questo fenomeno. “Rispetto al 24 febbraio, abbiamo circa X3 nei mercati all’ingrosso rispetto al periodo prima della guerra in Ucraina”Note di Quentin Junay.

La minaccia alle forniture di gas in Europa a causa della dipendenza dal gas russo sta facendo salire i prezzi.

Attualmente, per la famiglia vallone, i costi del gas “13 centesimi per kilowattora, tasse, supplementi e costi di distribuzione esclusi”, spiega Quentin Junay. “In tempi normali e classici, siamo circa due centesimi per kilowattora”.Aggiunge.

Il prezzo del gas stesso influisce sul prezzo dell’elettricità. Il prezzo dell’energia elettrica, infatti, dipende dal costo dell’ultima unità di produzione di energia elettrica che inizia a garantire la fornitura di energia elettrica alla rete. È sempre una stazione di servizio, facile da accendere e spegnere, che serve per bilanciare la rete elettrica. Poiché il gas utilizzato è costoso, lo è anche l’elettricità. “Purtroppo finché ci saranno problemi con il gas, ci saranno problemi con l’elettricità”avverte Quentin Junay, di Wikipower.

È probabile che aumenteranno le bollette elettriche domestiche, già pesanti. in Vallonia, “Nel 2020 una famiglia pagava tra 800 e 1.000 euro di elettricità per il consumo medio. A giugno 2022 eravamo già 1.500 euro”Quentin Junay riassume. È nella media. È possibile che alcuni clienti con contratti variabili siano già al di sopra di tale importo. I clienti che sono ancora con contratto fisso possono ancora sfuggire a questo movimento al rialzo, ma verranno interrotti alla scadenza del contratto e sostituiti con un contratto variabile, poiché i fornitori di energia non offrono più contratti a tempo determinato.

Rispetto a fine giugno, il mercato ha guadagnato un altro 50%. I prezzi dovrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Quindi è meglio confrontare le offerte dei fornitori. Tra i nodi meno utili e quelli più vantaggiosi potrebbe esserci una differenza di qualche centinaio di euro. Tutto dipende dal tuo posto tra questi due estremi.