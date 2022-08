in Lussemburgo : Le patenti di guida sono cadute come mosche

LUSSEMBURGO – Eccesso di velocità e alcolismo… La polizia ha confiscato diverse patenti questo fine settimana.

Come ogni fine settimana, la polizia granducale ha rintracciato i cattivi guidatori sulle strade del Lussemburgo. Domenica pomeriggio, i clienti hanno eseguito controlli di velocità sotto il tunnel di Ehlerange, sulla A13. Come in tutte le gallerie autostradali del paese, la velocità è limitata a 90 km/h.

In tutto sono state registrate 12 violazioni di velocità. E in nove casi il limite di velocità è stato superato di oltre 30 km/h. Tre permessi sono stati sequestrati a causa dell’entità del sorpasso. Di passaggio, la polizia osserva che tale eccesso di velocità “costituisce non solo una violazione del codice della strada, ma anche un comportamento pericoloso per la persona stessa e per gli altri utenti della strada”.

Troppo ubriaco per accendere i fari

Dopo aver accelerato, bevi alcolici. Erano appena passate le 18 quando una guardia di sicurezza in un centro commerciale di Holdang ha riferito di un incidente stradale. Non ha fatto nessun danno, ma i due conducenti si sono scontrati gravemente dopo lo scontro. Gli agenti di polizia intervenuti immediatamente hanno scoperto che il responsabile dell’incidente era completamente ubriaco e aveva investito un’auto parcheggiata mentre cercava di fermare lui stesso l’auto. Il suo livello di alcol era così alto che ora gli è vietato guidare.

Più tardi in serata, intorno alle 21:30, un’auto è stata vista in mezzo alla strada, Rue de Schefflange a Kiel. La pattuglia è andata a ispezionare l’autista. Il quale ha subito ammesso di non avere la patente e di non poter fornire i documenti per l’auto, perché l’auto l’ha appena acquistata. Non potrà goderselo a lungo, visto che l’accusa ha disposto il sequestro dell’auto. Un test di alcol nel sangue positivo ha coronato l’elenco dei crimini commessi da questo individuo.

Alla fine, verso l’una del mattino, l’autista era così ubriaco che non pensava di accendere i fari, in rue de Banne nella capitale. Gli agenti hanno fermato l’auto per controllare l’automobilista. Non sorprende che avesse bevuto molto e gli fosse stato imposto un divieto di guida temporaneo.

( JW )