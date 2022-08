In Lussemburgo: atti di vandalismo automobilistico in un parcheggio gratuito “segreto” a Findel

giuntura primarioLa stazione di polizia in questione ha rifiutato di commentare. “Ci sono telecamere di sorveglianza intorno all’edificio, ma non ci consentono di vedere questo posto”, identifica l’impiegato della società di sicurezza responsabile dell’accoglienza e della sicurezza generale dell’edificio. Ha detto che le auto prese di mira sono spesso auto straniere. primario Ha potuto notare i danni a diversi carri provenienti da Francia, Portogallo e Italia.

“Vi consiglio di non parcheggiare qui, non è sicuro per la vostra macchina”, dice un uomo in inglese. Anche un dipendente di una società finanziaria da più di 20 anni si chiede da quando un collega ha trovato due dei suoi pneumatici, che a quanto pare erano stati forati con una lama. “È volontario, è fatto con un coltello ed è indiscutibile”, aggiunge. È fortunato che è riuscito a parcheggiare la sua auto nel seminterrato dell’edificio. I luoghi raffigurati intorno all’edificio appartengono al comune di Niedranven. Il contatto, il Dipartimento di Polizia Generale, dovrebbe comunicare sul caso all’inizio della prossima settimana. Intanto il mistero resta…