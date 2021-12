Belgi all’estero: il nuovo gol di Mertens con il Napoli (video)

Francia:

Matz Sells ha difeso le gabbie dello Strasburgo nella vittoria sul Girondins de Bordeaux, 5-2, in favore della 16a giornata della Ligue 1 francese. I gol sono stati realizzati da Hwang (7), Thomason (22), Gameiro (43, ai rigori), Ajorque (45 + 1, 65), Lienard (48) ed Elis (57). Grazie a questa vittoria, Strasburgo resta in contatto con le piazze europee, al sesto posto con 23 punti.

Italia:

Mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, Napoli e Milan Salemakers hanno presentato Mertens nel 15° turno del campionato italiano di Serie A, in un duello a distanza per la vetta del campionato. Ciro Mertens è uscito di nuovo con un gol contro il Sassuolo. Il Napoli ha fatto il brutto affare in serata con il pareggio per 2-2 al Sassuolo Road. La capolista della Serie A italiana è passata in vantaggio nella ripresa grazie a Fabian Ruiz (51), poi ha raddoppiato con un nuovo gol di Dries Mertens (60esimo). Il Sassuolo è però riuscito a rientrare in partita grazie a Skamaka (72) e poi a Ferrari (89), prima di far sudare il Napoli con un ultimo gol finalmente negato dopo l’intervento del video arbitro (90+3). Dries Mertens ha lasciato la partita al 66′ dopo aver segnato il suo quarto gol in 3 partite di campionato.

Il Milan approfitta di questo piccolo rallentamento del Napoli dopo la vittoria per 0-3 sul Genoa. Con il gol di Ibrahimovic (10) e una doppietta del neo campione del Milan Junior Messias (45+2 e 61), il Milan è tornato in classifica ad una distanza dal capolista del Napoli, che ha 36 punti. Dal lato belga, Zenio Vanheusden è tornato da protagonista nella difesa del Genoa dopo oltre due mesi di assenza e ha giocato tutta la partita. Tra i milanisti, Alexis Sailemakers ha iniziato il match in panchina ed è salito al 77′ al posto di Tonali.

Il Bologna ha vinto con Arthur Thiat 1-0 in casa contro la Roma, nell’ambito del 15° turno della Serie A italiana. Il giovane diavolo rosso ha giocato tutta la partita al centro della difesa bolognese, potendo contare su un gol di Svanberg (35) per vincere. Il Bologna raggiunge la Juventus con 24 punti, all’ottavo posto.

Spagna:

Il Real Madrid ha battuto l’Athletic Bilbao 1-0, nel finale del nono turno del campionato spagnolo. Il Real ha consolidato il suo primo posto in classifica della Liga conquistando i tre punti sul Bilbao con un nuovo gol, il dodicesimo in campionato, di Karim Benzema (40). Thibaut Courtois è stato il campione in carica del Real per tutta la partita, ma Eden Hazard è rimasto confinato in panchina.

Con una differenza di una partita dal vicino Atlético, il Real Madrid ha 7 punti di vantaggio sui Colchoneros, e il secondo con 29 punti è a pari merito con la Real Sociedad de Januzaj.