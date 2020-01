Befana del Prematuro: Antonietta Di Martino testimonial a Napoli

Befana del Prematuro al I Policlinico di Napoli. Tra i testimonial ci sarà anche Antonietta Di Martino.

Giornata di solidarietà in programma domani al I Policlinico di Napoli, dove è in programma la Befana del Prematuro. L’atleta cavese Antonietta Di Martino sarà tra i testimonial dell’evento.

L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 6 gennaio alle ore 12.00, nei locali della clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, in via Largo Madonna delle Grazie a Napoli.

I testimonial

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di tre testimonial d’eccezione, che distribuiranno calze e doni ai piccoli della Terapia Intensiva Neonatale, in un clima di festa, con animazione e giochi:

Antonietta Di Martino, pluridecorata altista di Cava de’ Tirreni (campionessa di salto in alto);

Valentina Stella (la cantante sarà accompagnata dal chitarrista Giampaolo Ferrigno)

A fare gli onori di casa sarà il professor Giuseppe Paolisso, Rettore della Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, dagli altri componenti del direttivo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, oltre che dai medici responsabili delle Unità Operative interessate dall’evento.

Accanto ai piccoli pazienti della Tin, ci saranno ovviamente i familiari e i volontari dell’Abio (Associazione Bambini in Ospedale).