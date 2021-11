Batte un record su Twitch e scivola in diretta

L’evento benefico “Z Event” è in pieno svolgimento da venerdì 29 ottobre con la presenza di cinquanta tra le più famose emittenti francesi su Twitch. Domenica, il giovane Inoxtag ha creato scalpore intorno alle 18:00. Il 19enne francese aveva portato appositamente dal Messico l’attrice Andrea Pedriro, che ha conosciuto durante un viaggio in Centro America quest’estate: lo YouTuber con 1,55 milioni di iscritti ha documentato le sue vacanze durante le quali stava cercando di sedurre la bellezza messicana, che ha chiamata affettuosamente “Sirena”.

Dopo che il 29enne è arrivato in diretta “Z Event”, il numero di spettatori ha iniziato a diminuire nella trasmissione in diretta di Inoxtag. Nel giro di pochi minuti, con l’aiuto di altri streamer intorno a lui, il numero di telespettatori è esploso, salendo a 453.000, nuovo record francese sul podio. Le reazioni del nuovo detentore del record all’arrivo della sua bellezza, però, non sono passate inosservate, e non proprio per buoni motivi.

Reclami dell’organizzazione

Inoxtag ha già collaborato con Andrea Pedrero su una canzone e clip Raccontano la loro vacanza “poetica”. Le parole possono anche lasciare sconcerto: “Niente uova, per tre anni”. Possiedo il big stick da tre anni e penso che mi manchi, capito? Lo odio perché non ne ho mai avuto uno. Devi darmi una lezione a letto.” Così, con l’arrivo di “The Siren” le cose si sono un po’ scivolose domenica. L’eccitazione era al culmine, la star di Twitch ha salutato la giovane donna con un umorismo discutibile: “Ragazzi, questo è la ragazza più bella che abbia mai visto. Ha 29 anni e io sono ancora vergine. Lo alzerò”.

Ma gli “scherzi” insipidi non sono finiti qui. Ad esempio, lo YouTuber ha fatto ripetere all’attrice messicana la frase “Inox ha un grosso pene” in francese, che chiaramente non parla una parola della lingua di Molière. A quanto pare, questo umorismo non ha fatto subito piacere ad alcune delle donne in sciopero, Ultea in testa, fortemente critica nei confronti del suo comportamento ritenuto sessista e misoginio: una denuncia è stata fatta alle orecchie degli organizzatori che hanno dovuto parlare con Inoxtag.

Questo monito ha spinto il giovane a spiegarsi dal vivo, e a confermare che lui e Andrea Pedriro erano soliti scambiarsi questo tipo di scherzo da quando si erano conosciuti, sottolineando che lei capiva tutto e che nulla si fa a sua insaputa nonostante le immagini che lo suggeriscono. L’opposto. Per mettere fine a ogni polemica, lo stesso Inoxtag si è recato su Ultia’s Live per scusarsi e spegnere l’incendio che ha incendiato i social network.

