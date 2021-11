La candidata dei reality Eva Duce piange: Vivian mi ha schiacciato contro il muro per smettere di mangiare (video)

Niente va bene tra Eva Ducato e Viviana Grimini. I due candidati alla reality TV hanno condotto una guerra implacabile dalla loro separazione quest’estate. Secondo la giovane, Vivian avrebbe potuto farlo vivere all’inferno sul set di “Battle of the Husbands 3”. Viviana Grimini Intervista a Sam scudo. Ha parlato della relazione tossica che aveva con la sua ex ragazza.

“Non ha retto per niente, è stato disastroso. È la relazione più tossica che abbia mai avuto. Era un rapporto malsano. Siamo tornati insieme e due giorni dopo ho visto Eva in un club di laurea con dei ragazzi. Perciò, per vendicarmi, mi sono fotografata con delle ragazze. Era una lotta su chi avrebbe ferito di più l’altro. È stato terribile. ioHo sofferto tutta l’estate e sono stato martirizzato. Sono stato più infelice che felice in questa relazione‘”, spiega il filtro reality TV.

Dopo questa intervista, Eva ha voluto rispondere. Ha risposto nella sua storia Instagram. “Non è stato detto tutto. Dice che sono successe alcune cose serie. Non ho le parole. Per tutte le donne che sostengono i narcisisti pervertiti. Ti racconto un aneddoto. Continuava a dirmi che ero grassa. Mi ha detto che ero una grossa vacca. I candidati sono testimoni. Appuntami al muro così posso smettere di mangiare la perla di cocco“, come dici.

“Pensavo di morire dentro (…) sì Non voglio vederlo di nuovo nella mia vita. Mi pento di averlo presentato alla mia famiglia dalla quale ha cercato di tenermi lontano. È un pervertito narcisista, è molto serio. Mi dispiace incontrarlo. Non è in grado di amare nessuno all’infuori di se stesso. Ma vuole che tutti lo amino perché ha un problema psicologico“.