“Non sei sola”, “Shock”: la stampa britannica è rimasta scossa dopo l'annuncio che alla principessa Kate era stato diagnosticato un cancro

La famiglia reale britannica si trova in una situazione senza precedenti, poiché due dei suoi membri più importanti, il futuro re e la regina, devono combattere il cancro. Carlo III (75 anni) ha appreso all'inizio di febbraio dello scorso anno di essere affetto da questa malattia. Venerdì sera, la stessa Kate ha annunciato in un video che le era stato diagnosticato un cancro. Né il re né la principessa specificarono di quale tipo di cancro soffrissero.

Eddie (Married At First Sight) esprime la sua opinione critica sulla relazione della sua ex moglie Jennifer con Bruno

READ Eddie (Married At First Sight) esprime la sua opinione critica sulla relazione della sua ex moglie Jennifer con Bruno

Sabato la parola “shock” è apparsa in gran numero sulle prime pagine di numerosi giornali britannici. La stampa adora Kate, considerandola un membro modello della monarchia. “Kate, non sei sola“, ha scritto il quotidiano The Sun.

Per Nathaniel Taylor, britannico 24enne, in un'intervista all'AFP nei pressi di Kensington Palace, la residenza ufficiale di Kate e del marito William a Londra, alcune persone “È andato troppo oltre nell'inventare le cose“A proposito della principessa.”Ha aggiunto: “Spero che le persone si guardino allo specchio e pensino. Sono felice che lei abbia parlato”. (…) Le voci si calmeranno e lei potrà riposarsi con la sua famiglia. Merita di avere lo spazio per farlo“, ha detto Linda Bobby, durante una visita al Castello di Windsor, a ovest di Londra.

Le reazioni della famiglia reale

Il re Carlo III si è detto “orgoglioso del coraggio di Kate”. Il principe Harry e sua moglie Meghan, che si sono separati dalla famiglia reale e vivono in California, hanno augurato a Kate e alla famiglia “salute e guarigione” in un comunicato. “Ci auguriamo che possano riprendersi (in modo) privato e pacifico“, hanno aggiunto.