Bagnaia s’excuse, puis caricare Ducati – GP Inside

« Je ne suis pas là pour être pilote d’essai. » Tombé lors de la course de Losail, Francesco Bagnaia a égratigné Ducati sur la manière dont s’est déroulé le week-end qatari.

Annoncé come l’homme à battre en ce début d’année 2022, après son excellente fin de saison 2021, Francesco Bagnaia a connu un Grand Prix du Qatar beaucoup plus compliqué que prévu. Il n’a joué les premiers rôles ni aux essais libres (8e), ni en qualifica (9e), ni en course. Une course dont il n’a pas franchi le drapeau à damiers.

Mal parti, il vice-campione del mondo MotoGP s’est retrouvé 14e après quelques virages. Lance dans une remontée, il allait s’attaquer à la 8e place de Jorge Martin quand, à l’entame du 12e tour, il a chuté et entraîné l’Espagnol avec lui. La faute à un freinage un peu trop tardif au moment de rentrer dans le premier virage du circuit.

Évidemment désolé pour son adversaire, Francesco Bagnaia a présenté ses scusas auprès du pilote, de son équipe et de Ducati. Ducati, qu’il a ensuite critiqué pour ce qu’il présente comme une mauvaise approche du Grand Prix. Il tempo in effetti avoir fait trop de travail de « test », passé trop de temps à définir le bon package, alors qu’il aurait dû se concentrar sur les résultats de son week-end.

L’accrochage con Jorge Martin : « À ce moment-là, Martin était 3-4 dixièmes plus lent que moi. J’avais du mal à le doubler dans la ligne droite, tout comme j’ai eu du mal à doubler les Yamaha. Je suis arrivé tard dans le virage, j’ai freiné un peu plus fort que j’aurais dû, mais j’ai perdu l’avant et fini à terre. Ce n’était pas un dépassement fou. C’était une chute bizzarro. Je m’excuse auprès de Ducati pour ce qui est arrivé, ainsi qu’auprès de l’équipe Pramac et de Martin. »

Trop de travail de testing, pass assez de concentrazione sur la course : «Jusqu’en FP3 j’étais pilote d’essai. Je ne suis pas la pour être saggieur, mais pour rouler et gagner des course. Malheureusement, à Losail nous n’avons pas pu optimiser le travail. Nous avons fait un million de test sans pouvoir définir le meilleur package possible, il est arrivé sur le tard. Je suis content d’aider les pilotes Ducati, mais pas durant un week-end de course, où nous devrions avoir d’autres priorités. »

« Depuis le début des test, je n’ai jamais piloté la même moto plus deux sedute consécutives. Je n’ai jamais pu travailler pour adapter mon style de pilotage à la moto, ou au circuit ici à Losail. Il n’est pas concevable de travailler si dur et finir mon travail seulement en FP3, d’autant plus que ce n’était pas le bon week-end pour le faire. »

Changer d’approche pour le prochain Grand Prix : « J’ai parlé à Ducati et Gigi (Dall’Igna) sur comment nous avons abordé ce week-end. J’ai commencé à me concentrer sur moi-même et mon style de pilotage seulement à partir de la FP4, quand je me suis senti en confiance. Après cette ourse, je ne vais plus rien toucher sur la moto. Je suis évidemment déçu de ce Grand Prix. Je savais ce matin que je ne pourrais pas me battre pour la victoire, mais nous ne pensions pas que nous étions aussi loin derrière. »